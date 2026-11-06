Έχει πάει το σκ@τό στην κάλτσα... «Η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητες Η/Π ηλεκτρονικού πολέμου των F-16» λένε οι τούρκοι...

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στην τουρκία για τα εξοπλιστικά και τις αναβαθμίσεις στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ιδιαίτερα από εξειδικευμέ...

Η Ελλάδα αξιολογεί λύσεις από αμερικανικές αμυντικές εταιρείες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου και αυτοάμυνας του στόλου των μαχητικών αεροσκαφών F-16.,Αντιπροσωπεία της L3Harris ενημέρωσε την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία για τις εξελίξεις στο σύστημα Viper ShieldΠιο πρόσφατα, στις 20 Οκτωβρίου 2026, μια αντιπροσωπεία της L3Harris ενημέρωσε την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία για τις εξελίξεις στο σύστημα Viper Shield. Αυτή η παρουσίαση δεν ήταν η πρώτη.Στις 2 Οκτωβρίου 2023, η L3Harris παρουσίασε τις δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield σε αξιωματούχους. Η εταιρεία πραγματοποίησε επίσης περαιτέρω συζητήσεις για το Viper Shield στις 2 Οκτωβρίου 2024 και την 1η Ιουλίου 2025.Η Northrop Grumman είχε παρουσιάσει τις δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου AN/ALQ-257 IVEWS στην Ελληνική Διοίκηση Αεροπορίας μέσω διαδικτυακής συνάντησης στις 13 Σεπτεμβρίου 2022. Η εταιρεία παρουσίασε επίσης ξανά το σύστημα σε αξιωματούχους στις 5 Μαρτίου 2026.Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικού Πολέμου Viper (IVEWS) AN/ALQ-257 έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στα αεροσκάφη F-16 δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου ( EW) ισοδύναμες με εκείνες των μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς .Το σύστημα ενισχύει σημαντικά την επιβιωσιμότητα του αεροσκάφους σε επιχειρήσεις που διεξάγονται σε πυκνά και απειλούμενα περιβάλλοντα ηλεκτρομαγνητικού φάσματος .Το υπερευρείας ζώνης σύστημα της Northrop Grumman μπορεί να ανιχνεύσει , να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει προηγμένες απειλές ραδιοσυχνοτήτων ( RF ) , συμπεριλαμβανομένων συστημάτων χιλιοστομετρικών κυμάτων .Το 2021 , ένα δοκιμαστικό αεροσκάφος της Northrop Grumman πραγματοποίησε πτήσεις σε πυκνό περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικού φάσματος κατά τη διάρκεια της κοινής άσκησης Northern Lightning , εξοπλισμένο με συστήματα IVEWS και AN/APG-83 SABR . Η ικανότητα του IVEWS να λειτουργεί παλμικά με το προηγμένο ραντάρ AESA AN/APG-83 SABR του Viper επιτρέπει λειτουργίες χωρίς καμία απώλεια ικανότητας .Χάρη σε αυτή τη συμβατότητα :Δεν χρειάζεται φιλτράρισμα .​Δεν τίθεται θέμα προσωρινής απενεργοποίησης του ραντάρ ( μπλακάουτ ) .Δεν υπάρχει μείωση στην ηλεκτρονική προστασία ή στις δυνατότητες στόχευσης .Το IVEWS είναι το μόνο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου που περιλαμβάνεται στο επίσημο Πρόγραμμα Καταγραφής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για τον στόλο F-16 . Το σύστημα είναι επίσης ανοιχτό για εξαγωγή . Είναι γνωστό ότι το AN/ALQ-257 περιλαμβάνεται επίσης στο πακέτο προμήθειας F-16 της Τουρκίας .Το Viper Shield είναι ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου (EW) που αναπτύχθηκε για να ενισχύσει την επιβιωσιμότητα των μαχητικών αεροσκαφών F-16 έναντι προηγμένων ραντάρ και ηλεκτρονικών απειλών.Σχεδιασμένο ειδικά για ενσωμάτωση σε αεροσκάφη F-16 Block 70/72, το σύστημα είναι επίσης συμβατό με άλλες διαμορφώσεις F-16.Αναπτύχθηκε από την L3Harris, το Viper Shield στοχεύει στη βελτίωση της επιβιωσιμότητας του αεροσκάφους και της επιτυχίας της αποστολής σε πυκνά και απειλούμενα περιβάλλοντα ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το σύστημα μπορεί να ανιχνεύει, να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει προηγμένες απειλές ραδιοσυχνοτήτων (RF) με ψηφιακά ηλεκτρονικά αντίμετρα.Ο ψηφιακός δέκτης προειδοποίησης ραντάρ (DRWR) του Viper Shield έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνδυασμό με το ραντάρ AN/APG-83 SABR AESA του F-16. Το σύστημα είναι επίσης ικανό να εκτελεί ηλεκτρονικό πόλεμο εναντίον προηγμένων απειλών ραντάρ με την ικανότητα ηλεκτρονικής παρεμβολής που βασίζεται σε ψηφιακή μνήμη ραδιοσυχνοτήτων (DRFM).Χάρη σε αυτήν την αρχιτεκτονική:-Παρέχονται δυνατότητες ψηφιακής προειδοποίησης και αντιμέτρων έναντι προηγμένων απειλών ραντάρ.-Η ενσωμάτωση με το ραντάρ AN/APG-83 AESA ενισχύει την επίγνωση της κατάστασης του πιλότου.-Η απόδοση ανίχνευσης και απόκρισης έναντι απειλών υψηλής ευελιξίας βελτιώνεται.Στόχος είναι η αποτροπή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και άλλων αεροσκαφών που πετούν σε σχηματισμό.Το σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί σε νέα αεροσκάφη παραγωγής F-16 Block 70/72, καθώς και σε διαμορφώσεις Block 40 και Block 50.Συμβατό με διθέσια μοντέλα F-16D, το Viper Shield μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερα μπλοκ F-16 μέσω διαμόρφωσης εξωτερικού ατρακτιδίου. Αυτό στοχεύει στην παροχή δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου σε διαφορετικούς στόλους F-16 χωρίς την ανάγκη εκτεταμένων δομικών τροποποιήσεων.Η L3Harris προσφέρει το σύστημα Viper Shield στους διεθνείς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει επίσης δυνατότητες εξαγωγής. Η εταιρεία αναπτύσσει τις παραλλαγές AN/ALQ-254(V)1 και (V)2 σε συνεργασία με την Lockheed Martin και την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.