Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν επτά ανθρώπους σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας την Τρίτη 24/11, συμπεριλαμβανομένου του γενικο...

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν επτά ανθρώπους σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας την Τρίτη 24/11, συμπεριλαμβανομένου του γενικού διευθυντή εσωτερικής ασφαλείας της Χαμάς.Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς στη Γάζα, το οποίο λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι αεροπορική επιδρομή στην Πόλη της Γάζας σκότωσε τον ταξίαρχο τζιχαντιστή Ναΐμ Αμπού Ναχάλ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας.Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στοχοποίησε ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, αναφέροντας ότι «έπληξε έναν υψηλόβαθμο τρομοκράτη» της παλαιστινιακής οργάνωσης, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Αμπού Ναχάλ.Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι αρκετοί ακόμη άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το πλήγμα στη συνοικία Ριμάλ της πόλης.