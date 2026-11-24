



























ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ...Το ξεζούμισμα της φύσης«Ο άνθρωπος θα συνεχίσει να απομυζά τη φύση, ώστε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να του ταιριάζει καλύτερα».Ο άνθρωπος συνεχίζει να πληγώνει τη φύση για να παίρνει τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την κατασκευή των καταναλωτικών αγαθών του.«Μαγικές» συσκευές κουζίνας«Οι συσκευές της κουζίνας θα είναι τόσο εξελιγμένες, που θα ετοιμάζουν προπαρασκευασμένα γεύματα και θα ζεσταίνουν νερό, το οποίο θα μετατρέπουν σε καφέ»..Ποιο σπίτι, σήμερα, άραγε, δεν έχει εξελιγμένη καφετιέρα που να χρησιμοποιεί κάψουλες, ή φούρνο μικροκυμάτων που ζεσταίνει έτοιμα, προμαγειρεμένα γεύματα;Έτοιμα γεύματα«Ολοκληρωμένα γεύματα και δείπνα, με το φαγητό ημιμαγειρεμένο, θα αποθηκεύονται σε καταψύκτες, μέχρι να έρθει η ώρα να καταναλωθούν».Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες σίτισης παγκοσμίως, απασχολούνται με την αγορά του προμαγειρεμένου γεύματος.Ασύρματη τεχνολογία«Οι ηλεκτρικές συσκευές το 2014 δεν θα έχουν καλώδια φυσικά».Μπορεί να μην ισχύει για όλες τις συσκευές, ωστόσο η ασύρματη τεχνολογία έχει μπει εδώ και πολλά χρόνια στις ζωές μας και ειδικά για μικρές φορητές συσκευές.Αυτόματος πιλότος«Μεγάλη προσπάθεια θα καταβληθεί, ώστε να κατασκευαστούν αυτοκίνητα με ρομποτικό εγκέφαλο. Οχήματα που για συγκεκριμένες διαδρομές θα προγραμματίζονται και θα φτάνουν ως εκεί, χωρίς την παρέμβαση των αργών αντανακλαστικών ενός ανθρώπου οδηγού».Εκτός από τα αεροσκάφη, που χρησιμοποιούν προγράμματα αυτόματης πλοήγησης, πλέον και η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία ερευνά και εξελίσσει την τεχνολογία της πλοήγησης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, που θα μειώσει τους κινδύνους που παρουσιάζονται εξαιτίας ανθρωπίνων λαθών.Χωρίς επαφή με το έδαφος«Θα υπάρξει αυξανόμενη έμφαση, στα μέσα μεταφοράς που θα έχουν τη μικρότερη δυνατή επαφή με το έδαφος».Ήδη, η Ιαπωνία και η Γερμανία διαθέτουν τρένα, τα οποία, χρησιμοποιώντας μαγνήτες αντί για ρόδες, αιωρούνται μερικά εκατοστά πάνω από τις ράγες, χωρίς να υπάρχει κάποια επαφή της αμαξοστοιχίας με το έδαφος.Η κατάκτηση του Άρη«Μέχρι το 2014, στο Άρη θα έχουν προσεδαφιστεί μόνο μη επανδρωμένα σκάφη, αλλά μία επανδρωμένη αποστολή θα βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Σε μια πιθανή «έκθεση του μέλλοντος» το 2014, θα υπάρχει μακέτα μίας ανθρώπινης αποικίας στον Άρη».Τα σχόλια περιττά. Μη επανδρωμένα σκάφη έχουν όντως προσεδαφιστεί στον Άρη και οι μεγάλες δυνάμεις του διαστήματος σχεδιάζουν ήδη την επανδρωμένη αποστολή, αλλά και το πώς θα γινόταν εφικτό να μετοικίσει ο άνθρωπος στον κόκκινο πλανήτη.Τέλος στο περπάτημα«Για μικρές αποστάσεις, κινούμενοι διάδρομοι (με καθίσματα στις πλευρές και χώρο για όρθιους στη μέση), θα κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορα σημεία των μεγαλουπόλεων».Αν και με μερικές… αστοχίες στη μορφή της, ο Ισαάκ Ασίμοφ είναι προφανές ότι προέβλεψε την ανακάλυψη της κυλιόμενης σκάλας.Ο παγκόσμιος πληθυσμός«Το 2014, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο παγκόσμιος πληθυσμός να είναι περίπου 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ενώ εκείνος των ΗΠΑ να είναι 350 εκατομμύρια άνθρωποι».Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι 6,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ενώ εκείνος των ΗΠΑ ξεπερνάει τα 317 εκατομμύρια. Μπορεί και να ήταν απλά μαθηματικά για να φτάσει κανείς σε αυτό το συμπέρασμα το 1964, αλλά ο Ασίμοφ το πέτυχε κι αυτό.Τηλεπικοινωνία σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη«Σύγχρονοι δορυφόροι, σκορπισμένοι στο διάστημα, θα κάνουν εφικτή την τηλεφωνική κλήση σε οποιοδήποτε σημείο της γης».Η βιντεοκλήση«Οι επικοινωνίες θα αποκτήσουν και εικόνα, εκτός από ήχο και θα βλέπουμε τον συνομιλητή, εκτός από το να τον ακούμε».Τρισδιάστατη τηλεόραση«Ένα από τα πιο δημοφιλή εκθέματα σε μία τεχνολογική έκθεση του 2014, θα είναι μία τρισδιάστατη τηλεόραση σε φυσικό μέγεθος, στην οποία θα προβάλλονται παραστάσεις μπαλέτου».Η εξέλιξη της ρομποτικής«Τα ρομπότ δεν θα είναι πολύ κοινά, ούτε πολύ καλά, αλλά θα υπάρχουν».Φυλή φροντίδας μηχανών«Στον κόσμο του 2014, κάποιες δουλειές ρουτίνας ο άνθρωπος θα μπορεί να τις κάνει καλύτερα από τις μηχανές. Η ανθρωπότητα θα έχει γίνει κυρίως μια φυλή προστασίας των μηχανών».Η παγκόσμια βιομηχανία στηρίζεται πλέον στην τεχνολογία και τις μηχανές, ωστόσο τα καλύτερα προϊόντα παραμένουν τα χειροποίητα. Ακόμη μία επιβεβαίωση του Ασίμοφ.Η βαρεμάρα«Ακόμη κι έτσι, με τόση τεχνολογία, η ανθρωπότητα θα υποφέρει βαριά από την ασθένεια της βαρεμάρας»..respect!Η πιο ένδοξη λέξη «Στην πραγματικότητα, η πιο λυπηρή εικασία που μπορώ να κάνω, είναι ότι σε μια κοινωνία αναγκαστικού ελεύθερου χρόνου, η πιο ένδοξη λέξη για τους ανθρώπους θα είναι η εργασία».Με μία λέξη: ανεργία.Και οι αστοχίεςΜπορεί ο Ασίμοφ να ήταν εντυπωσιακός στις προβλέψεις του, ωστόσο σε κάποιες από αυτές, αστόχησε. Τα «αεριωθούμενα αεροσκάφη, που θα έχουν τη δυνατότητα να σηκώνουν οχήματα από τον αυτοκινητόδρομο» δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί. Επίσης, προέβλεψε ότι «ολόκληρη η μία ακτή των ΗΠΑ, από τη Βοστόνη έως την Ουάσινγκτον θα ενωθεί σε μία μεγάλη πόλη», πράγμα που φυσικά δεν έχει συμβεί.Αλλά η κυριότερη και πιο αποκαρδιωτική πρόβλεψη του διάσημου συγγραφέα, που δεν επιβεβαιώνεται, είναι ότι το 2014 θα υπήρχε μία παγκόσμια και αλληλέγγυα κοινότητα. Ας ελπίσουμε, ότι στο μέλλον ο Ασίμοφ θα δικαιωθεί και γι’ αυτή την πρόβλεψή του.mixanitouxronou.gr