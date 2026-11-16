Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή στον Έβρο: Τράκαρε δύο περιπολικά για να ξεφύγει

Συνελήφθησαν δύο διακινητές στον Έβρο οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας παράνομους μετανάστες. Ο ένας διακινητής επιχείρησε να...



Στην πρώτη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σουφλίου της διεύθυνσης αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.



Στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή του Έβρου συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Διδυμοτείχου της διεύθυνσης αστυνομίας Ορεστιάδας, ο δεύτερος αλλοδαπός, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε πέντε παράνομους μετανάστες.



Σημειώνεται ότι ο οδηγός - διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και προσκρούοντας σε δύο περιπολικά οχήματα, συνεχίζοντας την πορεία του. Τελικά το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο σε αγροτική περιοχή και έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκαν ο διακινητής και οι μετανάστες.



Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου και Διδυμοτείχου.

Συνελήφθησαν δύο διακινητές στον Έβρο οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας παράνομους μετανάστες. Ο ένας διακινητής επιχείρησε να διαφύγει τρακάροντας δύο περιπολικά.