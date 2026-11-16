Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Το ΓΕΕΘΑ διοργανώνει αθλητικές δράσεις για παιδιά στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Η Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), διορ...

Ξενάγηση στο Μουσείο των Δαδών του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Περιήγηση στους χώρους του Σταδίου με χρήση οπτικοακουστικού και διαδραστικού υλικού.

Γνωριμία με τα Ολυμπιακά αθλήματα, με τη συμμετοχή και καθοδήγηση Ολυμπιονικών, Παγκόσμιων Πρωταθλητών και διακεκριμένων αθλητών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σπουδαστών/σπουδαστριών των Στρατιωτικών Σχολών που εδρεύουν στην Αθήνα.

Σκοποί της εν λόγω διοργάνωσης: Σκοποί της εν λόγω διοργάνωσης:

Η παρότρυνση των παιδιών για ενεργή ενασχόληση με τον αθλητισμό.

Η προώθηση των Ολυμπιακών αξιών και του ευ αγωνίζεσθαι.

Η γνωριμία των παιδιών με Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους αθλητές και σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών. Στους μικρούς συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής και T-shirts με τα εμβλήματα του ΓΕΕΘΑ και της ΕΘΝ.Ο.Α.



Η συμμετοχή είναι δωρεάν.



Για τη συμμετοχή των παιδιών, οι γονείς ή οι κηδεμόνες αυτών θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής: Στους μικρούς συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής και T-shirts με τα εμβλήματα του ΓΕΕΘΑ και της ΕΘΝ.Ο.Α.Η συμμετοχή είναι δωρεάν.Για τη συμμετοχή των παιδιών, οι γονείς ή οι κηδεμόνες αυτών θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/nKv5uNTxM1HmoujZ7

Η Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), διοργανώνει αθλητικές δράσεις για τα παιδιά του Λεκανοπεδίου Αττικής, ηλικίας 7 έως 13 ετών, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.Οι εν λόγω δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, από 09:30 έως 13:30.Θα περιλαμβάνουν βιωματικές – διαδραστικές δραστηριότητες, με στόχο την ανάδειξη των Ολυμπιακών αξιών, τη γνωριμία των παιδιών με τον αθλητισμό και την ανάδειξη του κοινωνικού έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.Το πρόγραμμα των αθλητικών δράσεων περιλαμβάνει: