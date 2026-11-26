Οι τρεις νέοι «άσσοι» του Στόλου και στο… βάθος οι πύραυλοι cruise Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΔΕΡΗ, Hellas Journal – Αθήνα Η φρεγάτα F-602 ΝΕΑΡΧΟΣ είν...

Η φρεγάτα F-602 ΝΕΑΡΧΟΣ είναι πλέον στην τελική ευθεία προς το Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.Ήδη είναι σε γνώριμα για τα στελέχη του Nαυτικού νερά αλλά ως την Δευτέρα θα βρίσκεται σε εν πλω ναυτικά γυμνάσια, περιμένοντας το νεύμα για την δεύτερη ιστορική τελετή άφιξης ελληνικής Belh@rra στο «σπιτικό» της.Την ίδια στιγμή όμως η τρίτη ελληνική FDI ΦΟΡΜΙΩΝ βρίσκεται ξανά σε εν πλω δοκιμές και μάλιστα αυτές γίνονται σχεδόν 20 μέρες πριν το άγημα σημαίας υψώσει την γαλανόλευκη στον πρυμναίο ιστό, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την παράδοση της φρεγάτας στα ελληνικά χέρια.Όπως έχει γράψει ήδη η Hellasjournal, στις 17 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην φρεγάτα ΦΟΡΜΙΩΝ.Πάντως όπως παρατηρούμε, όπως και στην περίπτωση της φρεγάτας ΝΕΑΡΧΟΣ, έτσι και τώρα στον ΦΟΡΜΙΩΝΑ τα sea trials δεν σταματούν ακόμη και προ παραδόσεως στο Πολεμικό Ναυτικό.Υπενθυμίζουμε ότι οι θαλάσσιες δοκιμές για τον ΦΟΡΜΙΩΝΑ είχαν ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου 2026 και περιελάμβαναν σταδιακούς ελέγχους που οδηγούν στην παράδοση. Τα sea trials έχουν χωριστεί σε τέσσερα διαφορετικά στάδια για τις Belh@rra ενώ η αποκτηθείσα τεχνογνωσία από τις δοκιμές των προηγούμενων φρεγατών έχει βοηθήσει σημαντικά στην διόρθωση και τις εξ αρχής παρεμβάσεις σε συστήματα του πλοίου.Έλεγχοι ασφάλειας, πρόωσης, ναυσιπλοΐας, ηλεκτροπαραγωγής, επικοινωνιών και συμπεριφοράς του σκάφους στη θάλασσα ήταν η αρχή των sea trials. Για να περάσουν στην συνέχεια στην αξιολόγηση των αισθητήρων, των συστημάτων μάχης, με έμφαση στη συνεργασία τους ως ενιαίο σύνολο για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση απειλών (σ.σ. αντιαεροπορικός, ανθυποβρυχιακός και αντιπλοϊκός πόλεμος).Γίνεται γνωστό μάλιστα ότι η φρεγάτα ανέπτυξε υψηλές ταχύτητες, αγγίζοντας τους 29 κόμβους, αξιοποιώντας παράλληλα κατά τις θαλάσσιες δοκιμές όλη την τεχνογνωσία και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τα sea trials των δύο προηγούμενων μονάδων ΚΙΜΩΝ & ΝΕΑΡΧΟΣ.Πληροφορίες που φτάνουν στην Hellasjournal λένε ότι ένα μέρος των τελευταίων δοκιμών σχετίζεται με ελέγχους που αφορούν τις σταδιακές αναβαθμίσεις του πλοίου καθώς αυτές θα το κρατήσουν στο Λοριάν περίπου ως τον Μάρτιο.Οι περισσότερες εκ των αναβαθμίσεων αφορούν το λογισμικό του συστήματος SETIS και τα συστήματα της ζεύξης δεδομένων που ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία με όλα τα σύγχρονα συστήματα που έχουν προμηθευτεί οι Ένοπλες Δυνάμεις. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι επιπλέον προϋποθέσεις δικτυοκεντρικών δυνατοτήτων.Διαμόρφωση Standard ΙΙ++Άλλωστε στόχος της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας είναι έως το τέλος της δεκαετίας και οι τέσσερις φρεγάτες Belh@rra να χουν ενιαία διαμόρφωση που ονομάστηκε Standard ΙΙ++.Και αυτό σημαίνει ότι οι τέσσερις φρεγάτες αναβαθμίζουν κατακόρυφα τις δυνατότητες αεράμυνας περιοχής αλλά και στρατηγικής αποτροπής της Ελλάδας στην Ανατολική Mεσόγειο.Επιπλέον σημαντική διαφοροποίηση μπορεί να θεωρηθεί η μελλοντική παραλαβή της τέταρτης φρεγάτας ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ διότι αυτή σύμφωνα τουλάχιστον με τον έως τώρα σχεδιασμό που έχει εκπονήσει το ναυτικό, θα χει δυνατότητες κρούσης βαθιά στην εχθρική ενδοχώρα με πυραύλους cruise.Μπορεί όμως η άφιξη της τέταρτης φρεγάτας από σήμερα να είναι προγραμματισμένη σε δυο χρόνια, αλλά ο στόλος με τρεις Belh@rra από τον Μάρτιο του 2027 αλλάζει σημαντικά.Τα «γκολ» όπως έλεγε στην Hellasjournal ανώτατη στρατιωτική πηγή για τις φρεγάτες Belh@rra είναι τρία.Το πρώτο αφορά την «εισβολή» στο πρόγραμμα των Γάλλων. Το δεύτερο το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που τηρήθηκε απαρέγκλιτα και το τρίτο, το γεγονός ότι η διαμόρφωση των ελληνικών μονάδων είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε σχέση με του Marine Nationale.Ειδικά όταν όλες οι νέες φρεγάτες γίνουν με «τετράδυμη» διαμόρφωση Standard ΙΙ++ τα δεδομένα θ’ αλλάξουν δραματικά το ισοζύγιο των ναυτικών δυνάμεων καθώς η διαδοχική άφιξη των πλοίων σημαίνει ότι η εκπαίδευση των πληρωμάτων και η οργάνωση της υποστήριξης στην Ελλάδα προχωρούν παράλληλα με τις παραδόσεις και τις αναβαθμίσεις…