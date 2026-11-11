Aegean Seal 26-II: «Έλαμψαν» οι «βάτραχοι» του Πολεμικού Ναυτικού στην άσκηση εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών

Από τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 26-II», στην ευρύτερη θ...
Από τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 26-II», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (11.11.2026) το Πολεμικό Ναυτικό.
Η άσκηση Aegean Seal οργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολεμικό Ναυτικό και έχει ως κύριο αντικείμενο την ενίσχυση επιπέδου συνεργασίας μεταξύ μονάδων σε διαδικασίες αντιμετώπισης – εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών και σε αντιναρκικές επιχειρήσεις πολύ ρηχών υδάτων.
Στην άσκηση συμμετείχε προσωπικό της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) καθώς και προσωπικό από την Αίγυπτο, την Γεωργία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η διεξαχθείσα άσκηση συνέβαλε στη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων.
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