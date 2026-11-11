Aegean Seal 26-II: «Έλαμψαν» οι «βάτραχοι» του Πολεμικού Ναυτικού στην άσκηση εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών

Από τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 26-II», στην ευρύτερη θ...

















Η διεξαχθείσα άσκηση συνέβαλε στη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων. Η διεξαχθείσα άσκηση συνέβαλε στη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων.

Από τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε η πολυεθνική άσκηση «Aegean Seal 26-II», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (11.11.2026) το Πολεμικό Ναυτικό.Η άσκηση Aegean Seal οργανώνεται κάθε χρόνο από το Πολεμικό Ναυτικό και έχει ως κύριο αντικείμενο την ενίσχυση επιπέδου συνεργασίας μεταξύ μονάδων σε διαδικασίες αντιμετώπισης – εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών και σε αντιναρκικές επιχειρήσεις πολύ ρηχών υδάτων.Στην άσκηση συμμετείχε προσωπικό της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) καθώς και προσωπικό από την Αίγυπτο, την Γεωργία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.