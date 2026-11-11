Αντι-NAVTEX και από την Κύπρο για το Abeille Marengo και τις έρευνες για το καλώδιο, πώς θα κινηθεί το πλοίο τις επόμενες ημέρες

Στον δρόμο που χάραξε η Αθήνα ως απάντηση για την αβάσιμη τουρκική NAVTEX μετά τον απόπλου του πλοίου Abeille Marengo από το Ηράκλειο προ...



Με NAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό της Λάρνακας και στην οποία γίνεται αναφορά στην άδεια που έχει ήδη δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην γαλλική εταιρεία για τις έρευνες σχετικά με το καλώδιο, η Κύπρος υπογραμμίζει ότι η αναγγελία της Τουρκίας το απόγευμα της Τρίτης «δεν έχει συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».



Στην κυπριακή NAVTEX αναφέρεται, επίσης, ότι «οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν από το πλοίο V/B ABEILLE MARENGO εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εγκριθεί με την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν ανακοινωθεί μέσω της ναυτικής αγγελίας NW 345/26 του JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA».



«Ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός στην περιοχή ευθύνης NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA» ξεκαθαρίζει η Λευκωσία προσθέτοντας ότι η σημερινή αναγγελία έχει ισχύ μέχρι τις 20 Μαρτίου 2027.



Με NAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό της Λάρνακας και στην οποία γίνεται αναφορά στην άδεια που έχει ήδη δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην γαλλική εταιρεία για τις έρευνες σχετικά με το καλώδιο, η Κύπρος υπογραμμίζει ότι η αναγγελία της Τουρκίας το απόγευμα της Τρίτης «δεν έχει συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».Στην κυπριακή NAVTEX αναφέρεται, επίσης, ότι «οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν από το πλοίο V/B ABEILLE MARENGO εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εγκριθεί με την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν ανακοινωθεί μέσω της ναυτικής αγγελίας NW 345/26 του JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA».«Ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός στην περιοχή ευθύνης NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA» ξεκαθαρίζει η Λευκωσία προσθέτοντας ότι η σημερινή αναγγελία έχει ισχύ μέχρι τις 20 Μαρτίου 2027.

Η αντι-NAVTEX της Κύπρου για τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου





Tο γαλλικό ερευνητικό σκάφος παραμένει βορειοδυτικά από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, από όπου απέπλευσε χθες το απόγευμα, σηματοδοτώντας την εκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.



Όπως ανακοίνωσε κατά τον απόπλου του η αρμόδια εταιρία, το ερευνητικό θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις Navtex που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Στον δρόμο που χάραξε η Αθήνα ως απάντηση για την αβάσιμη τουρκική NAVTEX μετά τον απόπλου του πλοίου Abeille Marengo από το Ηράκλειο προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου προχώρησε η Λευκωσία.