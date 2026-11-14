Απολογείται τη Δευτέρα ο Οδυσσέας Δήμας για την υπόθεση ντόπινγκ: Τα 871 σκευάσματα, το «Commando» και οι χειρόγραφες σημειώσεις με τιμές έως 700 ευρώ

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει την Δευτέρα (16/11) ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, μετά την άσκηση ποινικής δί...



Όπως αναφέρθηκε, στον πρώην προπονητή είχε επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 12 ετών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), για υπόθεση που αφορούσε τη χορήγηση απαγορευμένης ουσίας στον 15χρονο γιο του κατά τη διάρκεια αγώνα.



Παράλληλα, ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ είχε θέσει υπόψη του εισαγγελέα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο προπονητής αποθήκευε απαγορευμένες ουσίες σε χώρο του προπονητηρίου άρσης βαρών στο Ολυμπιακό Στάδιο.



Με σχετικό έγγραφο, ο οργανισμός ενημέρωσε επίσης την Ελληνική Αστυνομία ότι ο Οδυσσέας Δήμας βρισκόταν από τις 27 Μαΐου 2025 σε προσωρινό αποκλεισμό από διεθνή αρμόδια αρχή, σχετικά με σκεύασμα που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει ο γιος του και περιείχε εφεδρίνη.



Τα ευρήματα από τις έρευνες σε σπίτι και αθλητικό σύλλογο



Το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 58χρονο και πραγματοποίησαν έρευνες στην κατοικία του, καθώς και σε αθλητικό σύλλογο στην περιοχή της Γλυφάδας.



Κατά τις έρευνες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 871 χάπια και αμπούλες με φερόμενες ουσίες ντόπινγκ, 17 δελτία νεαρών αθλητών και χειρόγραφες σημειώσεις.



Τα 17 δελτία των νεαρών αθλητών φέρονται να ήταν καταχωρισμένα στο όνομα του αθλητικού συλλόγου της Γλυφάδας. Το συγκεκριμένο εύρημα εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς εκτιμάται ότι ο 58χρονος συνέχιζε να προπονεί νεαρούς αθλητές, παρά τη διαγραφή του από την Ομοσπονδία.



Χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και τιμές από 80 έως 700 ευρώ



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις σελίδες χειρόγραφων σημειώσεων που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρέθηκαν στην κατοικία του.



Σε αυτές φέρονται να αναγράφονται ονόματα προσώπων με τα αρχικά τους, καθώς και τιμοκατάλογος για φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες, με τιμές που ξεκινούσαν από τα 80 ευρώ και έφταναν έως τα 700 ευρώ.



Στις σημειώσεις φέρονται επίσης να περιλαμβάνονται αναφορές σε συμπληρώματα διατροφής, μεταξύ των οποίων και ένα προϊόν με την ονομασία «Commando», το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνδέεται με την υπόθεση του 15χρονου γιου του.

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει την Δευτέρα (16/11) ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για υπόθεση που αφορά τη φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.Ο 58χρονος πρώην προπονητής άρσης βαρών συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης και κατηγορείται ότι τα τελευταία χρόνια προμήθευε αθλητές με ουσίες ντόπινγκ, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκεται και ο ανήλικος γιος του, τον οποίο προπονούσε.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι ο 58χρονος φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.