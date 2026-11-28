Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 64χρονη ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Χερσόνησο της Κρήτης, όταν ένας 49χρονος άνδρας εισέβαλε στην επιχείρησή ...

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 64χρονη ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Χερσόνησο της Κρήτης, όταν ένας 49χρονος άνδρας εισέβαλε στην επιχείρησή της με σκοπό να τη ληστέψει. Ο δράστης φέρεται να την απείλησε με αεροβόλο όπλο και, όταν εκείνη επιχείρησε να τον εμποδίσει να διαφύγει, της επιτέθηκε με κατσαβίδι, τραυματίζοντάς την στο χέρι. Μάλιστα, η γυναίκα γνώριζε τον άνδρα, καθώς ήταν τακτικός πελάτης του περιπτέρου επί σειρά ετών.Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Στο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνεται η επίθεση σε βάρος της γυναίκας, η οποία προσπάθησε να αντισταθεί και να αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά του ληστή, τραβώντας την κουκούλα που κάλυπτε το πρόσωπό του. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 49χρονος την τραυμάτισε με το κατσαβίδι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να της γίνουν ράμματα.Ο δράστης κατάφερε τελικά να αρπάξει περίπου 400 ευρώ και να απομακρυνθεί από το περίπτερο. Μιλώντας στο Mega, η 64χρονη περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν, αποκαλύπτοντας ότι προσπάθησε αρχικά να ειδοποιήσει την αστυνομία ή τον γιο της, χωρίς όμως να τα καταφέρει.Όπως εξήγησε, το κινητό της τηλέφωνο βρισκόταν στην πρίζα για φόρτιση. Όταν επιχείρησε να το πιάσει, ο ληστής μπλέχτηκε στο καλώδιο και το έριξε στο πάτωμα. Στη συνέχεια, εκείνος κινήθηκε προς την πόρτα, την άνοιξε και μπήκε στο εσωτερικό του περιπτέρου, όπου την τράβηξε και κατευθύνθηκε προς το ταμείο για να πάρει τα χρήματα.Η γυναίκα, γνωρίζοντας ότι υπήρχε κάμερα ασφαλείας στον χώρο, προσπάθησε να του αφαιρέσει την κουκούλα, ώστε να καταγραφεί καθαρά το πρόσωπό του. Ακολούθησε πάλη, με τους δύο να έρχονται στα χέρια, ενώ η ίδια επιχείρησε να τον εμποδίσει να απομακρυνθεί.«Προσπαθούσα να του βγάλω την κουκούλα για να φανούν τα χαρακτηριστικά του στην κάμερα. Αυτός προσπαθούσε να μην τον φτάσω, εγώ επέμενα και εκεί παλέψαμε λίγο, με αγκωνιές και όλα αυτά. Όταν πήρε τα χρήματα και πήγε να φύγει, δεν τον άφηνα. Τότε γύρισε με το κατσαβίδι και μου τρύπησε το χέρι. Μόλις με χτύπησε, άρχισε να τρέχει αίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η 64χρονη παραδέχθηκε ότι ακόμη και η ίδια δυσκολεύεται να εξηγήσει την ψυχραιμία με την οποία αντέδρασε, εκτιμώντας πως εκείνη τη στιγμή λειτούργησε περισσότερο το ένστικτο παρά η λογική. Όπως είπε, το όπλο που κρατούσε ο δράστης της έδωσε την εντύπωση ότι ήταν ψεύτικο, ενώ ολόκληρη η επίθεση διήρκεσε μόλις δύο με τρία λεπτά.Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αποκάλυψη της γυναίκας ότι γνώριζε τον 49χρονο, καθώς επί πέντε με έξι χρόνια επισκεπτόταν συχνά το περίπτερό της για να αγοράσει τσιγάρα. Ο άνδρας εργαζόταν σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και, όπως περιέγραψε, είχαν αναπτύξει μια οικειότητα μέσα από τις συχνές συναντήσεις τους.Μάλιστα, όταν την κάλεσε αστυνομικός για να τη ρωτήσει αν αναγνώριζε τον συγκεκριμένο άνδρα ως δράστη, εκείνη αρχικά αρνήθηκε να το πιστέψει.«Ο αστυνομικός με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε αν υπήρχε περίπτωση να είναι αυτός. Του απάντησα “αποκλείεται”. Όταν με ρώτησε γιατί, του είπα ότι είναι κοντός και καλό παιδί», ανέφερε.Η ταυτοποίηση του 49χρονου φέρεται να έγινε μέσα από την αξιοποίηση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, αλλά και από ευρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνά τους. Σύμφωνα με την περιγραφή της 64χρονης, ο δράστης είχε χάσει ένα γάντι κοντά στη σκάλα του περιπτέρου, ενώ ένα δεύτερο είχε εντοπιστεί στο εσωτερικό της επιχείρησης.Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμεύσει στην περιοχή, το μπουφάν και την κουκούλα που φέρεται να φορούσε κατά τη διάρκεια της ληστείας.