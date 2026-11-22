Αναπάντεχη τροπή πήρε τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Νόρμαν, το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς ο άνθρωπο...

Αναπάντεχη τροπή πήρε τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Νόρμαν, το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς ο άνθρωπος που το προκάλεσε επιτέθηκε στο θύμα και τους οικείους του με πέτρες και σφυρί, πριν συλληφθεί από τους αστυνομικούς.Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλο που οδηγούσε νεαρός, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να πέσει στον δρόμο και να τραυματιστεί.Ο οδηγός του αυτοκινήτου όμως φέρεται να επιτέθηκε φραστικά σε αυτόπτη μάρτυρα ενώ όταν έσπευσε στο σημείο ο αδελφός του δικυκλιστή, επιτέθηκε τόσο σε εκείνον όσο και στον τραυματία. Μάλιστα σύμφωνα με όσους βρίσκονταν στο σημείο έβγαλε από το όχημα του έναν γάντζο και ένα σφυρί και με αυτά απείλησε τους δύο άνδρες.Αστυνομικοί που είχαν ήδη φτάσει στο σημείο επενέβησαν άμεσα, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν τον άνδρα και εν συνεχεία να τον συλλάβουν.