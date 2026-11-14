Μια ιδιαίτερα ανησυχητική υπόθεση, που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις σοβαρές διαστάσεις του σχολικού εκφοβισμού, αποκαλύφθηκε πριν από πε...

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική υπόθεση, που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις σοβαρές διαστάσεις του σχολικού εκφοβισμού, αποκαλύφθηκε πριν από περίπου έξι μήνες στην Ήπειρο.Πρωταγωνιστής ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος, έχοντας δεχθεί επανειλημμένα bullying από συμμαθητές του, φέρεται να αναζήτησε στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα Telegram τρόπους για να αποκτήσει όπλα, προκειμένου να πάρει εκδίκηση.Όπως ανέφεραν στο protothema.gr πηγές με γνώση της υπόθεσης , ο ανήλικος είχε γίνει στόχος προσβλητικών συμπεριφορών από συμμαθητές του, με αφορμή, μεταξύ άλλων, την καταγωγή της μητέρας του, η οποία είναι αλλοδαπή. Η πίεση που φέρεται να δεχόταν στο σχολικό περιβάλλον τον οδήγησε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε σκέψεις εκδίκησης.Στην προσπάθειά του να βρει όπλα, ο 14χρονος αναζήτησε σχετικές επαφές μέσω Telegram. Ωστόσο, δεν κατάφερε να προμηθευτεί κάποιο όπλο. Αντιθέτως, φέρεται να έπεσε θύμα εξαπάτησης από άτομα που του υποσχέθηκαν ότι θα τον βοηθούσαν να βρει αυτό που αναζητούσε, αποσπώντας του χρήματα χωρίς να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους.Να σημειωθεί ότι την υπόθεση έφερε στο φως η «Καθημερινή».Η «διαδικτυακή συμπεριφορά» του ανηλίκου έγινε αντιληπτή από υπηρεσίες του εξωτερικού οι οποίες ενημέρωσαν την Αντιτρομοκρατική με τα στελέχη της να εξετάζουν το περιεχόμενο των διαδικτυακών αναζητήσεων και τις προθέσεις του ανηλίκου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση με τρομοκρατική δραστηριότητα.Ακολούθησε έρευνα και το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου αποκλείστηκε. Στη συνέχεια, η διαχείριση της περίπτωσης πέρασε στις αρμόδιες υπηρεσίες ανηλίκων, με στόχο να υπάρξει η κατάλληλη παρέμβαση για την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού.Οι γονείς του 14χρονου ενημερώθηκαν για όσα είχαν συμβεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αγαπημένη οικογένεια που δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή για το παραμικρό. Ο ανήλικος παραπέμφθηκε σε ειδικούς ψυχικής υγείας, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη.