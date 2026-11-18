Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 46 και 83 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, το απόγευμα της Τρίτης (17/1...

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 46 και 83 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, το απόγευμα της Τρίτης (17/11), στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, για υπόθεση θανατηφόρας έκθεσης.Όπως αναφέρει το thestival.gr, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο συλληφθέντων και ενός 58χρονου, με αφορμή φθορές που είχαν προκληθεί σε όχημα ιδιοκτησίας συγγενικού προσώπου του τελευταίουΚατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.