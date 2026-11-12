Σε κωματώδη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου το απόγευμα της Τρίτης μια 12χρονη από την Αργαλαστή, η οποία είχε κάνει υπερβολικ...



Σύμφωνα με το taxydromos.gr, όλα συνέβησαν μετά τη γιορτή για το Πολυτεχνείο του σχολείου στο οποίο η 12χρονη είναι μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου.



Υπό συνθήκες που διερευνώνται, καθώς η πώληση αλκοόλ σε ανήλικους απαγορεύεται, η 12χρονη και οι φίλοι της προμηθεύτηκαν βότκα και ενεργειακά ποτά. Η 12χρονη, όμως, φέρεται να ήπιε τουλάχιστον εννέα βότκες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μπροστά στα μάτια των συμμαθητών της.



Τα παιδιά παρά τον πανικό τους μετέφεραν την 12χρονη στο κέντρο υγείας Αργαλαστής όπου οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να γίνει κατεπείγουσα διακομιδή στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών την υπέβαλαν στις απαραίτητες εξετάσεις και ξεκίνησαν τη χορήγηση ειδικής θεραπευτικής αγωγής.



Το παιδί νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, με τις πληροφορίες να εμφανίζουν τους αισιόδοξους, καθώς εκτιμάται ότι η ανήλικη θα καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο.



Παράλληλα είναι σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν για κατάθεση οι γονείς της 12χρονης. Έχει ξεκινήσει, επίσης, έρευνα για το από ποια επιχείρηση έγινε η προμήθεια των ποτών

Σε κωματώδη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου το απόγευμα της Τρίτης μια 12χρονη από την Αργαλαστή, η οποία είχε κάνει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.