Άνεργοι και άστεγοι δηλώνουν οι δύο 38χρονοι Βούλγαροι, οι οποίοι συνελήφθησαν για αδικήματα που αφορούν διάρρηξη, παράνομη κατοχή διαρρη...

Άνεργοι και άστεγοι δηλώνουν οι δύο 38χρονοι Βούλγαροι, οι οποίοι συνελήφθησαν για αδικήματα που αφορούν διάρρηξη, παράνομη κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων και παράνομη κατοχή περιουσίας, έπειτα από τον εντοπισμό τους σε συγκρότημα διαμερισμάτων στις Πλάτρες. Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα, Πέμπτη, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο έξι ημερών.Σύμφωνα με την Αστυνομία, πολίτης ενημέρωσε τις Αρχές ότι σε συγκρότημα διαμερισμάτων στις Πάνω Πλάτρες είχε διαπραχθεί διάρρηξη. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή, όπου διαπίστωσαν ότι η μπαλκονόπορτα ενός διαμερίσματος είχε παραβιαστεί, ενώ στο εσωτερικό επικρατούσε ακαταστασία, με τα συρτάρια και τα ερμάρια να είναι ανοικτά και διάφορα αντικείμενα να βρίσκονται στο έδαφος.Κατά την έξοδό του από το διαμέρισμα, μέλος της Αστυνομίας εντόπισε επ’ αυτοφώρω τον δεύτερο ύποπτο να εισέρχεται από την μπαλκονόπορτα στο διπλανό διαμέρισμα. Ακολούθως, το μέλος της Δύναμης εισήλθε και στο δεύτερο διαμέρισμα, όπου εντόπισε και τους δύο υπόπτους, ηλικίας 38 ετών. Οι δύο άνδρες ανέφεραν ότι είναι άστεγοι και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της διάρρηξης κατοικίας.Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του ενός υπόπτου εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των €425, καθώς και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε μένει στο διαμέρισμα εδώ και μία εβδομάδα. Παράλληλα, σε έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα του, εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια όπως διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα καθώς και ακριβά πούρα, η αξία των οποίων φέρεται να ξεπερνά τα 500 ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος ανέφερε ότι είχε ενοικιάσει το όχημα πριν από περίπου δύο εβδομάδες.Σημειώνεται ότι οι δύο ύποπτοι δήλωσαν άνεργοι και άστεγοι ενώ είναι πρόσωπα που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, βίας στην οικογένεια και κατοχής ναρκωτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση των διαρρήξεων σε κατοικίες ορεινών περιοχών, στις οποίες οι ιδιοκτήτες δεν διαμένουν μόνιμα.