«Λαβράκια» έβγαλε η έρευνα για την καταδίωξη στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, καθώς αποκαλύφθηκε σπείρα Ρομά που έκανε τηλεφωνικές απάτες με λεί...



Συνελήφθη στην Αττική η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου



Στην υπόθεση καθοριστική ήταν η έρευνα για τον άνδρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Παράλληλα, το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου συνελήφθη στο Ζεφύρι της Αττικής η γυναίκα που ήταν ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου.



Η γυναίκα είχε πάει στην αστυνομία να προκειμένου να καταγγείλει την κλοπή του αυτοκινήτου με τις Αρχές να χαρακτηρίζουν την καταγγελία εικονική. Μάλιστα σήμερα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.



Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες με στόχο την αναγνώριση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας, ενώ παράλληλα εξετάζεται η πιθανή συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Από την έρευνα της αστυνομίας ταυτοποιήθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ η ιδιοκτήτρια του οχήματος με την καταδίωξη στο νοσοκομείο Ιωαννίνων συνελήφθη στην Αττική όταν επιχείρησε να δηλώσει την κλοπή του.Σύμφωνα με την αστυνομία εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον πέντε περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης, με συνολική λεία που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Ο άνδρας και η γυναίκα φέρονται να αποτελούν μέλη εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους πολίτες, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με το σοβαρό περιστατικό καταδίωξης που σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου στον χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όταν ο οδηγός ύποπτου αυτοκινήτου εμβόλισε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού.Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι το διάστημα από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026, μέλη της ομάδας πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένους, προσποιούμενα είτε τους λογιστές είτε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.Με διάφορες προφάσεις τους έπειθαν ότι υπήρχε υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από μεταλλικά αντικείμενα και χρήματα που βρίσκονταν μέσα στις κατοικίες. Επίσης τους έλεγαν ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα των ηλικιωμένων, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου από την Εφορία.Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποίησαν τα εν λόγω προσχήματα για να εξαπατήσουν τέσσερις ηλικιωμένες, οι οποίες πείστηκαν να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα σε εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους. Κατόπιν, συνεργοί της σπείρας παραλάμβαναν τα αντικείμενα με τη χρήση συγκεκριμένου Ι.Χ. οχήματος. Η αξία των χρημάτων και των τιμαλφών που αφαιρέθηκαν συνολικά στις τέσσερις αυτές υποθέσεις εκτιμάται ότι αγγίζει τις 100.000 ευρώ.Η απάτη με τις 400 χρυσές λίρεςΣτο επίκεντρο βρίσκεται ένα ακόμη περιστατικό τηλεφωνικής απάτης, το οποίο έγινε στα Ιωάννινα την 18η Νοεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, οι δράστες απέσπασαν από μια ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 51.000 ευρώ και περίπου 400 χρυσές λίρες. Η καταγγελία για το συμβάν υποβλήθηκε την ίδια ημέρα το βράδυ στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.Η έρευνα έδειξε πως στην υπόθεση συμμετείχε το όχημα που είχε εντοπιστεί νωρίτερα από αστυνομικό της Τροχαίας, καταφέρνοντας να διαφύγει μετά από καταδίωξη. Το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου, αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων εντόπισε ένα ύποπτο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.Αγνοώντας το σήμα για στάση, ο οδηγός επιτάχυνε στην προσπάθειά του να διαφύγει από τον έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, το όχημα κινήθηκε προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Το αυτοκίνητο εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης, παρασύροντας την μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης. Παρόλο που ο αστυνομικός στάθμευσε την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα για να αποκλείσει τη διαφυγή, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και την εμβόλισε.Ο αστυνομικός κατάφερε να αποβιβαστεί εγκαίρως, αποφεύγοντας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, και έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς το ύψος των ελαστικών του αυτοκινήτου.Το αυτοκίνητο κατάφερε να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε πυροβολισμούς. Στο πλαίσιο της αυτοψίας που διενεργήθηκε στο σημείο, περισυνελέγησαν και κατασχέθηκαν επτά κάλυκες πυροβόλου όπλου, μεταξύ άλλων ευρημάτων.