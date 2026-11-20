Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα, η τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών σ...





Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα, η τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών σπουδαστών Τάξης 2029.Η τελετή έγινε παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεωργίου Κωστίδη, ως εκπροσώπου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.Συνολικά ορκίστηκαν 282 πρωτοετείς σπουδαστές, εκ των οποίων 222 από την Ελλάδα, 57 από την Κύπρο, 1 από την Αρμενία, 1 από την Γεωργία και 1 από τη Ζάμπια.Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Βουλευτής Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ.κ Χρυσόστομος, ο οποίος χοροστάτησε στην τελετή, ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, εκπρόσωποι των Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, ο Διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κα Χρύσα Ντιντή, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, συγγενείς των ορκισθέντων πρωτοετών σπουδαστών και λοιποί προσκεκλημένοι.Δείτε φωτογραφίες: