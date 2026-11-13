Συνελήφθη 47χρονος που έκρυβε τα ναρκωτικά που διακινούσε μέσα ΣΕ ΣΠΗΛΙΑ στην Κινέτα, είχε και συσκευές παρεμβολής σήματος

Σε σπήλαιο στην Κινέτα είχε δημιουργήσει κρυψώνα για να αποθηκεύει ποσότητες κάνναβης ένας 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη από αστ...





Σε σπήλαιο στην Κινέτα είχε δημιουργήσει κρυψώνα για να αποθηκεύει ποσότητες κάνναβης ένας 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών. Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν συνολικά 12,6 κιλά κάνναβης, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές παρεμβολής σήματος και παρακολούθησης.Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11), έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 47χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης σε διάφορα άτομα, στις περιοχές των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και της Αττικής.Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες και έπειτα από διασταυρώσεις στοιχείων, κατάφεραν να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο μέσα σε σπήλαιο στην Κινέτα.Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στον συγκεκριμένο χώρο είχε αποκρύψει ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό, σύμφωνα με την Αστυνομία, την περαιτέρω διακίνησή τους.Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 6,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και έξι κιλά κλώνων κάνναβης.Βρέθηκαν συσκευές παρεμβολής σήματος και παρακολούθησηςΕκτός από τα ναρκωτικά, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, ένα κινητό τηλέφωνο, δύο συσκευές διακοπής εκπομπής σήματος (jammer) και μία συσκευή παρακολούθησης.Παράλληλα, βρέθηκαν δύο ηλεκτρικοί κενωτές αέρος, συσκευασία εξαγωγής ελαίου κάνναβης, ένα μεταλλικό ταψί και ένα ηλεκτρικό μπλέντερ. Η παρουσία του συγκεκριμένου εξοπλισμού περιλαμβάνεται στα ευρήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 47χρονος είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.Δείτε φωτογραφίες