Ρουμανία: Γη, ύδωρ και χρήματα προσφέρονται στους Αμερικανούς για βάσεις στη χώρα

Η Ρουμανία έχει υποβάλει προτάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διατήρηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη χώρα, συμπεριλαμβανομέ...

Η Ρουμανία έχει υποβάλει προτάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διατήρηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής του κόστους, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικαούσορ Νταν, στους Financial Times στις 12 Νοεμβρίου.Σύμφωνα με το δημοσίευμα:«Θέλουμε να έχουμε περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα και περισσότερες πολεμικές δυνατότητες», είπε.Ο Νταν παρουσίασε την πρότασή του στον Υφυπουργό Άμυνας για την Πολιτική, Έλμπριτζ Κόλμπι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Ρουμανία και την Πολωνία.Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1.172 στρατιώτες των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη Ρουμανία. Οι ρουμανικές αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο τα ποσά πληρωμής να είναι παρόμοια με αυτά της πολωνικής πρότασης.Η Πολωνία προσφέρει 15 χιλιάδες δολάρια ανά στρατιώτηΤον Σεπτέμβριο, η Βαρσοβία πρότεινε στην Ουάσιγκτον να πληρώνει 15.000 δολάρια ετησίως για κάθε στρατιώτη στη σχεδιαζόμενη βάση Φορτ Τραμπ.Το Bloomberg είχε αναφέρει προηγουμένως ότι το Βουκουρέστι ήταν έτοιμο να καλύψει εν μέρει το κόστος διατήρησης των αμερικανικών στρατευμάτων. Αυτό το καλοκαίρι, το Πεντάγωνο ξεκίνησε μια εξαμηνιαία αναθεώρηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη.Επιπλέον, η Ρουμανία σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2040 στον εκσυγχρονισμό της αεροπορικής βάσης Mihail Kogalniceanu στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.Όπως σημειώνει το βουλγαρικό Capital.bg, επικαλούμενο το Bloomberg, το έργο προβλέπει την επέκταση της βάσης για να φιλοξενήσει αμερικανικά και άλλα συμμαχικά στρατεύματα.Διεθνείς ειδήσεις blog