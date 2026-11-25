Ένα απίστευτο περιστατικό απάτης σημειώθηκε σε χωριό της Λοκρίδας Φθιώτιδας, όπου άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό ...

Η απάτη σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής (22.11.2026) στο της ηλικιωμένης γυναίκας στην Φθιώτιδα. Οι δράστες έφτασαν στο σημείο να φορτώσουν και να σηκώσουν ολόκληρο το πλυντήριο της γυναίκας, μέσα στο οποίο η ίδια φύλαγε τις οικονομίες τηςΣύμφωνα με το LamiaReport, οι δύο άγνωστοι δράστες χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού της ηλικιωμένης και, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της εφορίας, κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του σπιτιού.Εκεί, εντόπισαν και σήκωσαν ένα πλυντήριο, μέσα στο οποίο ήταν κρυμμένο σημαντικό χρηματικό ποσό, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν ακόμη 1.000 ευρώ ανεβάζοντας τη συνολική λεία του πάνω από 30.000 ευρώ!Αμέσως μετά, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το οικείο Αστυνομικό Τμήμα, διεξάγοντας έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των θρασύτατων δραστών.