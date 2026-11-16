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Εξάρχεια: Ένοπλος ληστής αφαίρεσε ταμείο φαρμακείου απειλώντας 27χρονη υπάλληλο

Νοεμβρίου 16, 2026

  Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε φαρμακείο επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, στα Εξάρχεια, όταν ένας 50χρονος άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα κα...

 



Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε φαρμακείο επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, στα Εξάρχεια, όταν ένας 50χρονος άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα και, υπό την απειλή όπλου, ακινητοποίησε την 27χρονη υπάλληλο, προκειμένου να αρπάξει χρήματα από το ταμείο.

Βίντεο της τηλεόρασης της ΕΡΤ καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία η νεαρή εργαζόμενη παραδίδει στον ένοπλο το ποσό των 500 ευρώ. Αμέσως μετά, ο δράστης της ζήτησε να ανέβει στο πατάρι του φαρμακείου και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Καθοριστικό στοιχείο για την ταυτοποίησή του αποδείχθηκε το τατουάζ που έφερε, μέσω του οποίου οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του και να τον συλλάβουν. Ο 50χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προφυλακίστηκε, καθώς ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές και σε βάρος του υπήρχαν καταγεγραμμένες υποθέσεις και σε αστυνομικά τμήματα της Νοτιοανατολικής Αττικής.

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