Τέσσερις αλλοδαποί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας αλυσίδα λαιμού από 25χρονο, ...





Ειδικότερα, οι 4 κατηγορούμενοι, τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 26 Νοεμβρίου, κινούμενοι έξω από τον Σταθμό Η.Σ.Α.Π. «Αττική», προσέγγισαν 25χρονο ημεδαπό και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.



Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τους 4 δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.



Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ την προανακριτική έρευνα ανέλαβε η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τέσσερις αλλοδαποί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας αλυσίδα λαιμού από 25χρονο, έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ «Αττική».