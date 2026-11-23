Τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει συμπεριφερθεί απέναντι στη Λιβύη, καταδίκασε η υποψήφια πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και φαβ...

Je dénonce la façon dont la Turquie a agi avec la Libye : elle viole le droit de la mer et porte atteinte à l’intégrité territoriale des autres, c’est inacceptable. Nous devons aussi améliorer nos relations avec la Libye pour limiter l’immigration. https://t.co/X2cfE9Yc2L — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 22, 2026







«Καταγγέλλω τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει συμπεριφερθεί απέναντι στη Λιβύη: παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας και θίγει την εδαφική ακεραιότητα των άλλων, κάτι που είναι απαράδεκτο. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τη Λιβύη για να περιορίσουμε τη μετανάστευση».



Η υποψήφια για τη γαλλική προεδρία επέλεξε να αναδείξει το ζήτημα των θαλάσσιων διεκδικήσεων της Τουρκίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα αντίθεσης προς το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Αίγυπτο.



Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο AFP, η Λεπέν τάχθηκε υπέρ των αιγυπτιακών θέσεων στη διαφορά που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες και τις συμφωνίες Τουρκίας και Λιβύης.



Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού εξήρε τον ρόλο της Αιγύπτου στην περιφερειακή σταθερότητα, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να συναντηθεί σύντομα με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εφόσον εκλεγεί στην προεδρία της Γαλλίας.











Η παρέμβαση της Λεπέν έρχεται έναν μήνα μετά τη νέα τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.



Στις 21 Οκτωβρίου 2026, η ΕΕ εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία της για την επικύρωση του μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου.



Στην ανακοίνωσή της επανέλαβε ότι η συμφωνία παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, αντιβαίνει στο Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.



Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί πάγια ευρωπαϊκή τοποθέτηση, την οποία η Λεπέν προσέγγισε με τη δημόσια καταγγελία της κατά των τουρκικών ενεργειών. Η παρέμβαση της Λεπέν έρχεται έναν μήνα μετά τη νέα τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.Στις 21 Οκτωβρίου 2026, η ΕΕ εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία της για την επικύρωση του μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου.Στην ανακοίνωσή της επανέλαβε ότι η συμφωνία παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, αντιβαίνει στο Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί πάγια ευρωπαϊκή τοποθέτηση, την οποία η Λεπέν προσέγγισε με τη δημόσια καταγγελία της κατά των τουρκικών ενεργειών.

Τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει συμπεριφερθεί απέναντι στη Λιβύη, καταδίκασε η υποψήφια πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και φαβορί στην διεκδίκηση, Μαρίν Λεπέν. «Παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει την εδαφική ακεραιότητα των άλλων, κάτι που είναι απαράδεκτο» δήλωσε.Με αυτή την κατηγορηματική τοποθέτηση, η Μαρίν Λεπέν στρέφεται κατά των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας ευθέως τη νομιμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου Άγκυρας και Τρίπολης.Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο TEN TV και την οποία η ίδια δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.Μάλιστα, το συγκεκριμένο απόσπασμα από τη συνέντευξή της, η Μαρίν Λεπέν το ανέβασε στο προσωπικό της λογαριασμό στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.