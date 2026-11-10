Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 23χρονο στην κοιλιά - Δύο τραυματίες από αιματηρό επεισόδιο

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αγίων Π...
Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αγίων Πάντων.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ομάδα ατόμων, πιθανόν τριών, επιτέθηκε σε έναν 23χρονο και σε έναν ακόμη νεαρό, γύρω στις 7:30 το απόγευμα.
Σε σοβαρότερη κατάσταση είναι ο 23χρονος, ο οποίος φέρει τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο. Κατά την επίθεση ο 23χρονος φέρεται να χτυπήθηκε από μαχαίρι στην κοιλιά, ενώ το άτομο που ήταν μαζί του τραυματίστηκε πιο ελαφρά.
Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
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