Στις 22 Νοεμβρίου 1821 (καθώς και μετά την είσοδό του στην πόλη στις 3 Απριλίου 1821), ο Οθωμανός διοικητής Γιουσούφ Σελίμ πασάς προχώρησε...





Τον Οκτώβριο του 1821 η διοίκηση ανέθεσε στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να αναλάβει την πολιορκία της Πάτρας. Οι Αχαιοί πρόκριτοι (όπως οι Λόντος και Ζαΐμης) τον εμπόδισαν, θέλοντας να πετύχουν την απελευθέρωση της πόλης μόνοι τους, ενώ ταυτόχρονα συγκρούονταν με τις οικογένειες Πετιμεζά και Κουμανιώτη.



Ο Γιουσούφ πασάς βρισκόταν στη Ναύπακτο, αλλά μόλις αντιλήφθηκε τις κινήσεις των Ελλήνων γύρω από την Πάτρα, έστειλε ενισχύσεις —μεταξύ αυτών ένα ισχυρό σώμα 300 ιππέων— και επέστρεψε ο ίδιος στην πόλη.



Η μάχη της 22ας Νοεμβρίου





Το πρωί της 22ας Νοεμβρίου, ο Γιουσούφ επιτέθηκε στις ελληνικές θέσεις μέσα στην πόλη. Με την εμφάνιση του οθωμανικού ιππικού, το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών δυνάμεων πανικοβλήθηκε και υποχώρησε άτακτα.



Μόνο 70 άνδρες του Ανδρέα Λόντου έμειναν στη θέση τους, κλείστηκαν σε ένα οίκημα και αμύνθηκαν σθεναρά απέναντι στους επιτιθέμενους.



Όταν διαπίστωσαν ότι είχαν απομείνει εντελώς αποκομμένοι, επιχείρησαν ηρωική έξοδο για να διασπάσουν τον κλοιό. Από τους 70 άνδρες, οι 53 κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ οι υπόλοιποι 17 έπεσαν μαχόμενοι.



Μετά την ήττα αυτή, η προσπάθεια των προκρίτων κατέρρευσε και η φρουρά του Γιουσούφ πασά έμεινε ουσιαστικά ανενόχλητη για τους επόμενους μήνες, ανακαταλαμβάνοντας πλήρως τον έλεγχο της πόλης και του κάστρου.



Η αποτυχία ανάγκασε την επαναστατική ηγεσία, μετά και την άλωση του Ακροκορίνθου στις αρχές του 1822, να αναθέσει τελικά την πολιορκία της Πάτρας στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Στις 22 Νοεμβρίου 1821 (καθώς και μετά την είσοδό του στην πόλη στις 3 Απριλίου 1821), ο Οθωμανός διοικητής Γιουσούφ Σελίμ πασάς προχώρησε σε επιθέσεις και καταστροφές στην Πάτρα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.Εκείνη την μέρα, ο Γιουσούφ Σελίμ πασάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση κατά των ελληνικών θέσεων στην Πάτρα, τερματίζοντας άδοξα την προσπάθεια των ντόπιων προκρίτων να ανακαταλάβουν μόνοι τους την πόλη.