Αλλάζει χέρια η εξουσία στην Ισπανία: Ηττάται ο Πέδρο Σάντσεθ, στις 185 έδρες το Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, με καταμετρημένο το ...



- Στις 117 έδρες οι Σοσιαλιστές του απερχόμενου πρωθυπουργού Σάντσεθ.



- Μεγάλη υποχώρηση της ισπανικής Αριστεράς: Μόλις 10 έδρες για το Ευρύ Μέτωπο, εκτός Βουλής εμφανίζονται οι Podemos.



- Σαρωτική επικράτηση της Δεξιάς στην Ούρδα, έναν μήνα μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα: Στο 63,7% αθροιστικά Λαϊκό Κόμμα και Vox.





Αλλάζει χέρια η εξουσία στην Ισπανία: Ηττάται ο Πέδρο Σάντσεθ, στις 185 έδρες το Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, με καταμετρημένο το 70,41% των ψήφων - Ανεβαίνουν στις 187 μαζί με το τοπικό κόμμα UPN, 176 απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία.Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχό επικρατεί στις ισπανικές εκλογές με 134 έδρες, έναντι 115 του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ.Το ακροδεξιό Vox συγκεντρώνει 51 έδρες, με τα δύο κόμματα να φτάνουν αθροιστικά τις 185 έδρες, εννέα περισσότερες από τις 176 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία, ανοίγοντας τον δρόμο για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.Ικανοποιημένος και με το παραπάνω φαίνεται ο Ντόναλντ από τα αποτελέσματα στην Ισπανία.Σε συζήτηση με δημοσιογράφους και αφού του είπαν ότι έχασε ο νυν πρωθυπουργός, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Έχασε; Καλό είναι αυτό. Έκανε απαίσια δουλειά. Του αξίζει να χάσει»