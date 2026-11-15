Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι γονείς της 15χρονης στο Αγρίνιο για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της κόρης τους. ...



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γονείς της 15χρονης δεν κατάφεραν να πείσουν εισαγγελέα και ανακριτή, μετά από μαραθώνια απολογία διάρκειας δέκα ωρών που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (29/11).



Η ανήλικη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Αγρινίου σε καθεστώς προστατευμένης φροντίδας με ψυχολόγο.



Οι απολογίες των υπόλοιπων τεσσάρων κατηγορουμένων αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι γονείς της 15χρονης στο Αγρίνιο για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της κόρης τους.