Με τον πλέον τραγικό τρόπο έληξε η σχολική εκδρομή μιας 17χρονης μαθήτριας από τη Λεμεσό στην Κακοπετριά της Κύπρου, καθώς γύρω στις 23:0...

Με τον πλέον τραγικό τρόπο έληξε η σχολική εκδρομή μιας 17χρονης μαθήτριας από τη Λεμεσό στην Κακοπετριά της Κύπρου, καθώς γύρω στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου.Την Αστυνομία ενημέρωσε η διεύθυνση του ξενοδοχείου, όταν η ανήλικη εντοπίστηκε αναίσθητη στο δωμάτιό της, σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews.Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου, τα μέλη του οποίου επιχείρησαν να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.Το δωμάτιο αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ από την πρώτη στιγμή άρχισε η λήψη καταθέσεων από μαθητές και εργαζομένους του ξενοδοχείου.Η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 17χρονη συνεχίζεται, ενώ αύριο αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή στη σορό της, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.Την υπόθεση διερευνούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμεναΣε ανάρτησή του για τον χαμό της 17χρονης μαθήτριας, εξέδωσε το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών, εκφράζει τη θλίψη του.Όπως αναφέρεται: «Το Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα πενθεί. Η Σχολική μας Κοινότητα εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της μαθήτριάς μας που χάθηκε άδικα».