Σαν σήμερα, στις 26 Νοε 1985, η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», επιτίθεται με βόμβα σε κλούβα των ΜΑΤ κοντά στο Χίλτον, με αποτέλεσμα τ...



Την ευθύνη για την έκρηξη ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση “17 Νοέμβρη”. Η επίθεση αυτή έγινε σε αντίποινα για τη δολοφονία του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά από τον αστυνομικό Mελίστα.



Η προκήρυξη της 17 Νοέμβρη



«Χτυπήσαμε για εκδίκηση τον δεκαπεντάχρονο» (σ.σ.: Μιχάλη Καλτέζα, που έπεσε νεκρός από σφαίρα αστυνομικού – κατηγορήθηκε ο αστυφύλακας Αθ. Μελίστας – σε επεισόδια στα Εξάρχεια λίγες ώρες μετά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου) έλεγε στην προκήρυξή της η 17Ν. «Είναι μια δυναμική απάντηση (…) και επιπλέον είναι και μια δυναμική αντίσταση στη διαδικασία κοινωνικού εκφοβισμού που καλλιεργεί το ΠαΣοΚ, διαδικασία που οδηγεί στη θριαμβευτική επάνοδο μιας σκληρής ημιφασιστικής Δεξιάς».Επίσης με την προκήρυξη η οργάνωση πήρε αποστάσεις από τους «ηγετίσκους επαναστάτες, αριστεριστές και αναρχικούς που έλαμψαν και πάλι διά της απουσίας τους από τους κοινωνικούς αγώνες φλυαρώντας μέσα στο Πολυτεχνείο». «Χτυπήσαμε για εκδίκηση τον δεκαπεντάχρονο» (σ.σ.: Μιχάλη Καλτέζα, που έπεσε νεκρός από σφαίρα αστυνομικού – κατηγορήθηκε ο αστυφύλακας Αθ. Μελίστας – σε επεισόδια στα Εξάρχεια λίγες ώρες μετά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου) έλεγε στην προκήρυξή της η 17Ν. «Είναι μια δυναμική απάντηση (…) και επιπλέον είναι και μια δυναμική αντίσταση στη διαδικασία κοινωνικού εκφοβισμού που καλλιεργεί το ΠαΣοΚ, διαδικασία που οδηγεί στη θριαμβευτική επάνοδο μιας σκληρής ημιφασιστικής Δεξιάς».Επίσης με την προκήρυξη η οργάνωση πήρε αποστάσεις από τους «ηγετίσκους επαναστάτες, αριστεριστές και αναρχικούς που έλαμψαν και πάλι διά της απουσίας τους από τους κοινωνικούς αγώνες φλυαρώντας μέσα στο Πολυτεχνείο».



Οι ομολογίες Χριστόδουλου Ξηρού και Βασίλη Τζωρτζάτου



Η Αστυνομία διαθέτει τις ομολογίες του Χριστόδουλου Ξηρού και του Βασίλη Τζωρτζάτου, οι οποίοι στις προανακριτικές καταθέσεις τους ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια.



Ο Χριστόδουλος Ξηρός είπε:



«Εκεί λάβαμε μέρος εγώ, ο «Λουκάς» (σ.σ.: Δημήτρης Κουφοντίνας), ο «Σταμάτης» (σ.σ.: Τζωρτζάτος), τον οποίο συναντώ για πρώτη φορά σε ενέργεια, κι ένα ακόμη άτομο, το οποίο δεν θυμάμαι. (…) Για την πυροδότηση του αυτοκινήτου χρησιμοποιήθηκε μακρύ καλώδιο και ηλεκτρικό μπουτόν, αλλά δεν θυμάμαι ποιος το παγίδευσε με τα εκρηκτικά.Εγώ άπλωσα το καλώδιο στην αλάνα και φώναξα τους περαστικούς να απομακρυνθούν γιατί θα σκάσει βόμβα…».



Ο Βασίλης Τζωρτζάτος στην κατάθεσή του είπε:



«… Ο «Λουκάς» είπε να χτυπήσουμε με βόμβα ένα λεωφορείο των ΜΑΤ. Οι υπόλοιποι συμφωνήσαμε να γίνει η δουλειά. Εννέα με δέκα ημέρες μετά, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και λιγότερο, έγινε η ενέργεια αυτή. Εγώ είχα αναλάβει την κάλυψη των συντρόφων. Οπλοφορούσα με όπλο που είχε μύλο. (…) Δεν ξέρω ποιος έφτιαξε τη βόμβα και την έβαλε στο αυτοκίνητο ούτε ποιος το πάρκαρε εκεί. (…) Οταν ο «Λουκάς» με τον «Μανόλη» (σ.σ.: Χρ. Ξηρός) έφτασαν στο αυτοκίνητο, τους είδα να απλώνουν ένα καλώδιο κάτω στο χώμα και ήρθαν προς το μέρος μου περίπου πενήντα (50) μέτρα. Εγώ την ίδια ώρα τραβήχθηκα μαζί τους προς τα πίσω. Μετά από ένα τέταρτο περίπου πέρασε ένα λεωφορείο των ΜΑΤ. Τότε κάποιος από τους συντρόφους, δεν είδα ποιος ήταν, ενεργοποίησε τον μηχανισμό όταν το λεωφορείο είχε βρεθεί ακριβώς δίπλα στο αυτοκίνητο».

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 1985, στις 21.40, έγινε έκρηξη παγιδευμένου οχήματος δίπλα σε λεωφορείο των ΜΑΤ στην Καισαριανή, κοντά στα ξενοδοχεία «Χίλτον» και «Κάραβελ». Αποτέλεσμα αυτής ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του αστυφύλακα Ιωάννη Γεωργακόπουλου και ο τραυματισμός ακόμη 14 αστυνομικών.