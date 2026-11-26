tribune.gr_Εκτενές δημοσίευμα της Μουγεσέρ Γιλντίζ, ρεπόρτερ διεθνών και διπλωματικών θεμάτων με αντιπολιτευτικό, κεμαλικό και εθνικιστικό...



Η συντάκτρια υπενθυμίζει ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει πραγματοποιήσει δύο επισκέψεις στην Ελλάδα υπό την ιδιότητα του Προέδρου: την πρώτη το 2017, οπότε και είχε συνάντηση με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, και τη δεύτερη το 2023, στο περιθώριο των εργασιών του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, όπου συναντήθηκε με την τότε Πρόεδρο της Ελλάδας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τονίζοντας πως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ανταπόδοση αυτών των επισκέψεων.



Στο κείμενό της, η δημοσιογράφος παρουσιάζει ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Τασούλα, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «ένας αληθινός υποστηρικτής της “Μεγάλης Ιδέας”».



Προς επίρρωση του ισχυρισμού της, αναφέρει μεταξύ άλλων πως αναγνωρίζει τις γενοκτονίες των Αρμενίων, των Μικρασιατών και των Ποντίων, χαρακτηρίζει την Τουρκία δύναμη κατοχής στην Κύπρο, «απηύθυνε απειλητικά μηνύματα στην Τουρκία» κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Έβρο, «επισκέπτεται τα νησιά που βρίσκονται δίπλα μας και είναι στρατιωτικοποιημένα κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης» και «αναφέρεται στο “Ρωμαίικο Πατριαρχείο Φαναρίου”(sic) ως Οικουμενικό».



Το δημοσίευμα κάνει μνεία στη σχετική ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας αναφορικά με το πρόγραμμα της τριήμερης επίσκεψης του Έλληνα Προέδρου, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η μετάβαση λαμβάνει χώρα κατόπιν πρόσκλησης του “Ρωμιού Πατριάρχη Φαναρίου”(sic) Βαρθολομαίου και όχι έπειτα από επίσημη πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Η αρθρογράφος υποστηρίζει πως καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, η Άγκυρα δεν έδειξε να ενοχλείται από την αναγνώριση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου ως Οικουμενικού -δηλαδή ως πνευματικού ηγέτη 300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων- ούτε από τη χρήση του τίτλου «Πατριάρχης της Νέας Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης».



Σημειώνοντας ότι πλήθος αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων και υπουργών επισκέπτονται το Πατριαρχείο, θέτει το ερώτημα: «δεν θα έπρεπε να ενοχλεί τον Πρόεδρο της χώρας το γεγονός ότι ο Βαρθολομαίος τον προσκάλεσε (τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) να έρθει στην “Κωνσταντινούπολη” (σ.σ. στο κείμενο Konstantinopol)».



Επιπλέον, το άρθρο ανατρέχει στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη, στην Κωνσταντινούπολη το 2022, επίσης κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη, η οποία προβλήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση και τα Μέσα Ενημέρωσης της χώρας ως ταξίδι με σκοπό τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μια συνάντηση που ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, κ. Δένδιας, είχε χαρακτηρίσει «άτυπη».



Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην παρουσία του κ. Δένδια τον Μάρτιο του 2023 στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να παραστεί σε τελετή του Πατριαρχείου -το οποίο αποκάλεσε Οικουμενικό- γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις από τα φιλοκυβερνητικά Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για «αυθάδεια, κρίση».



Ακολούθως, η δημοσιογράφος αναφέρεται στην επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Νίκαια της Βιθυνίας το 2025, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης 1.700 ετών από τη Σύνοδο της Νίκαιας.



Υποστηρίζει ότι, όταν προέκυψε ζήτημα από το γεγονός ότι το ταξίδι πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας έκανε λόγο για «παραπληροφόρηση», ανακοινώνοντας πως ο Ποντίφικας μετέβη κατόπιν πρόσκλησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Όπως τονίζει η Μουγεσέρ Γιλντίζ, ήταν σαφές ότι ο Πάπας βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο οποίος είχε ταξιδέψει δύο φορές στο Βατικανό για να διευθετήσει τις λεπτομέρειες της επίσκεψης, όπου και έγινε δεκτός ως «Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως».



Η πραγματική διάσταση σχετικά με τη φόρμουλα που βρέθηκε για την πρόσκληση, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, αποκαλύφθηκε σε ανταπόκριση του Στέλιου Μπερμπεράκη, «δημοσιογράφου, ρωμαίικης καταγωγής και υπηκόου της τουρκικής Δημοκρατίας» όπως σημειώνει η συντάκτρια, ο οποίος εξήγησε ότι, επειδή ο Πάπας φέρει ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Αρχηγού του Κράτους του Βατικανού, απαιτούνταν και επίσημη πρόσκληση από την τουρκική Προεδρία για την πραγματοποίηση της επίσκεψης στην Τουρκία.



Καταλήγοντας, η αρθρογράφος διερωτάται κατά πόσο η τουρκική πλευρά θα προχωρήσει σε διάψευση της είδησης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη (σ.σ. στο κείμενο Konstantinopol) κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου (σ.σ. έτσι στο κείμενο αλλά με πλάγια γράμματα) ή εάν θα αναζητηθεί και για την επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας η φόρμουλα μιας επίσημης πρόσκλησης.



Τέλος, αναφέρει ότι «οι μουφτήδες που εκλέγονται στη δυτική Θράκη» δεν αναγνωρίζονται, προσθέτοντας πως οι τοποθετήσεις ιμάμηδων στη Δυτική Θράκη, μέσω των οποίων αυτοπροσδιορίζονται ως «Τούρκοι», αντιμετωπίζονται ως πρόκληση από την Ελλάδα, την ώρα που η Αθήνα και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αντιμετωπίζουν την Τουρκία με περιφρόνηση «ως χώρα του Çatladıkapı» (σ.σ. συνοικία της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή του βυζαντινού ναού Αγίου Σεργίου και Βάκχου, γνωστού και ως «Μικρή Αγία Σοφία-Küçük Aya Sofya», πλέον τεμένους).



Το Tribune εξηγεί: Η φράση «κράτος/χώρα του Τσατλαντίκαπι» (Çatladıkapı devleti) είναι μια γνωστή, ιδιαίτερα φορτισμένη και υποτιμητική έκφραση της τουρκικής εθνικιστικής και κεμαλικής πολιτικής ρητορικής.



Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια Τουρκία αδύναμη, συρρικνωμένη εδαφικά και υποτελή στις ξένες δυνάμεις, με ελάχιστη κυριαρχία. Η υποτιμητική της σημασία προκύπτει από τρεις βασικούς λόγους:

tribune.gr_Εκτενές δημοσίευμα της Μουγεσέρ Γιλντίζ, ρεπόρτερ διεθνών και διπλωματικών θεμάτων με αντιπολιτευτικό, κεμαλικό και εθνικιστικό προσανατολισμό, στον ιστότοπο «12Πούντο» με τίτλο «Το γνωρίζει η Άγκυρα; Ο Κωνσταντίνος έρχεται στην Κωνσταντινούπολη (σ.σ. Χρησιμοποιεί την λέξη “Konstantinopol” και όχι τη συνήθη “İstanbul” στο κείμενο)», εστιάζει στην επικείμενη μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από πρόσκληση που απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.