Θύμα ληστείας μέσα σε αστικό λεωφορείο έπεσε ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, από από τρεις ανήλικους Ρομά οι οποίοι του επιτέθηκαν και άρπ...



Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού των ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Τα τρία άτομα, 17 και 14 ετών, ενεργώντας από κοινού εντός του αστικού λεωφορείου της γραμμής «80» που εκτελεί το δρομολόγιο προς Μάλγαρα, προσέγγισαν τον 16χρονο και με χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν από την κατοχή του αλυσίδα που έφερε στον λαιμό.



Από την περαιτέρω έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι εκκρεμούν σήματα διαφυγής από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, στο οποίο κρατούνται οι δύο εξ’ αυτών δυνάμει αποφάσεων Τριμελούς και Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, για κλοπές, ληστείες και σωματικές βλάβες και ο τρίτος δυνάμει Διάταξης Ανακριτικού Γραφείου Χανίων για διακεκριμένες κλοπές.



Σε βαρών των τριών ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και θα οδηγηθούν ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Θύμα ληστείας μέσα σε αστικό λεωφορείο έπεσε ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, από από τρεις ανήλικους Ρομά οι οποίοι του επιτέθηκαν και άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του.