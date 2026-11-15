Στη σύλληψη δύο μαθητριών ηλικίας 15 ετών για καβγά που είχαν έξω από σχολείο και είχε αποτέλεσμα τον αλληλοτραυματισμό τους προχώρησαν ασ...





Στη σύλληψη δύο μαθητριών ηλικίας 15 ετών για καβγά που είχαν έξω από σχολείο και είχε αποτέλεσμα τον αλληλοτραυματισμό τους προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα.Σε βάρος των δύο μαθητριών σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων ενώ συνελήφθησαν και δύο γονείς των ανήλικων κοριτσιών για παραμέληση της εποπτείας τους.Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης με τα δύο κορίτσια να ανταλλάσσουν μπουνιές, κλωτσιές και γρατζουνιές.Αποτέλεσμα ήταν οι δύο 15χρονες να μεταφερθούν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των δυο ανηλίκων.