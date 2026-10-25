Μαζική ενσωμάτωση αυτόνομων συστημάτων! Η XXIV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχίας μετατρέπεται σε Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων

Η μετατροπή της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας σε Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων (drones) με έδρα το Λιτόχωρο, αποτελεί ένα από τα ...

Η μετατροπή της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας σε Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων (drones) με έδρα το Λιτόχωρο, αποτελεί ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Νέας Δομής Δυνάμεων.Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στο εκτεταμένο πρόγραμμα αμυντικού μετασχηματισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.Ο Ελληνικός Στρατός και οι Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν σε ριζική και καθολική ενσωμάτωση drones και επίγειων μη επανδρωμένων οχημάτων (UGV). Σύμφωνα με τη νέα Δομή Δυνάμεων που παρουσιάστηκε επίσημα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, τον Οκτώβριο του 2026, η χώρα εισέρχεται στην εποχή των δικτυοκεντρικών και αυτόνομων επιχειρήσεων.Μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), ενεργοποιούνται γραμμές παραγωγής drones "Made in Greece" σε τρία κρατικά εργοστάσια (μεταξύ των οποίων το 306 ΕΒΤ). Στόχος είναι η παραγωγή να ξεκινήσει από τις 15.000 μονάδες εντός του 2026 με προοπτική να φτάσει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.Η ιστορική XXIV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, η οποία εδρεύει στο στρατόπεδο «Μπαλανίκα» στο Λιτόχωρο, αλλάζει ριζικά προσανατολισμό.Στόχος είναι η μαζική ενσωμάτωση αυτόνομων συστημάτων (UGV - επίγεια drones και UAV - εναέρια drones) που θα δρουν σε στενή συνεργασία με τα άρματα μάχης, το Πεζικό και το Πυροβολικό της Ταξιαρχίας.Η μετασχηματισμένη Ταξιαρχία αναμένεται να εξοπλιστεί σε πρώτη φάση με δύο τύπους μη επανδρωμένων επίγειων οχημάτων (UGV) (τροχοφόρα και ερπυστριοφόρα), τα οποία αναπτύσσονται σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας.Τα μη επανδρωμένα συστήματα δεν θα περιορίζονται σε ρόλους Διοικητικής Μέριμνας (π.χ. μεταφορά πυρομαχικών ή εφοδιασμό), αλλά θα αναλαμβάνουν και αμιγώς επιχειρησιακές αποστολές, προσφέροντας μεγαλύτερη ισχύ πυρός και δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου.Το δυναμικό θα συμπληρώνεται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV / drones).Οι δοκιμές και οι τακτικές με UGV δεν θα περιοριστούν στα άρματα μάχης. Καθώς ο Σχηματισμός διαθέτει Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και Αυτοκινούμενη Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού, η χρήση των μη επανδρωμένων συστημάτων θα επεκταθεί επιχειρησιακά και στα όπλα του Πεζικού και του Πυροβολικού.Η έναρξη των δοκιμών συνδέεται άμεσα με τη σταδιακή απόσυρση άνω των 100 αρμάτων μάχης Leopard 1A5, τα οποία αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα συντήρησης και έλλειψης ανταλλακτικών. Με τη μείωση του αριθμού των επανδρωμένων αρμάτων, ο εναπομείνας στόλος των Leopard 1A5 θα λειτουργήσει ως η βασική πλατφόρμα δοκιμών.Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής, ο Σχηματισμός θα εισέλθει σε φάση εντατικών αξιολογήσεων. Εκεί θα εξεταστούν οι τακτικές συνεργατικής δράσης (Manned-Unmanned Teaming) μεταξύ των παραδοσιακών αρμάτων, του Μηχανοκίνητου Πεζικού, του Πυροβολικού και των πρώτων UGV.Η πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ολοκληρωμένη ένταξη της Ταξιαρχίας στη νέα ψηφιακή και αυτόνομη μορφή της θα βαδίζει παράλληλα με τους στόχους της «Ατζέντας 2030» και την ολοκλήρωση της Νέας Δομής Δυνάμεων έως το 2035.