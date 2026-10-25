Θα ξαναγυρίσουμε... 25 Οκτωβρίου 1912: Ο Ελληνικός Στόλος καταλαμβάνει την Τένεδο και προελαύνει στα Δαρδανέλια.

Στις 25 Οκτωβρίου 1912, κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, ο Ελληνικός Στόλος –υπό την ηγεσία του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη– κατ...
Στις 25 Οκτωβρίου 1912, κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, ο Ελληνικός Στόλος –υπό την ηγεσία του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη– κατέλαβε την Τένεδο και προέλαυνε προς τα Δαρδανέλια
Η κίνηση αυτή ακολούθησε την απελευθέρωση της Λήμνου (9 Οκτωβρίου 1912) και την εξασφάλιση του λιμένα του Μούδρου ως ναυτικής βάσης.
Ο οθωμανικός στόλος παρέμενε κλεισμένος μέσα στα Στενά των Δαρδανελίων, αποφεύγοντας την ανοιχτή αναμέτρηση.
Ο οθωμανικός στόλος μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου δεν είχε εξέλθει των Δαρδανελίων, επιλέγοντας την ασφάλεια που προσέφεραν τα φυλάκια ένθεν κακείθεν των Στενών. Έπειτα από την κατάληψη της Τενέδου, ο Κουντουριώτης είχε προσπαθήσει να προκαλέσει τους Οθωμανούς επιτελείς προκειμένου να πραγματοποιήσουν έξοδο από τα Στενά. Στο τηλεγράφημά του έγραψε πως ο ελληνικός στόλος είχε καταλάβει την Τένεδο και ανέμενε τον αντίπαλο. Συμπληρώνοντας, ο Κουντουριώτης ειρωνευόμενος τόνισε πως ήταν πρόθυμος να παραχωρήσει γαιάνθρακα στον οθωμανικό στόλο σε περίπτωση που υπήρχε έλλειψη.
Η πίεση στα Στενά οδήγησε λίγο αργότερα στη νικηφόρα Ναυμαχία της Έλλης στις 3 Δεκεμβρίου 1912
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