Θα ξαναγυρίσουμε... 25 Οκτωβρίου 1912: Ο Ελληνικός Στόλος καταλαμβάνει την Τένεδο και προελαύνει στα Δαρδανέλια.

Στις 25 Οκτωβρίου 1912, κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, ο Ελληνικός Στόλος –υπό την ηγεσία του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη– κατ...













Η κίνηση αυτή ακολούθησε την απελευθέρωση της Λήμνου (9 Οκτωβρίου 1912) και την εξασφάλιση του λιμένα του Μούδρου ως ναυτικής βάσης.





Ο οθωμανικός στόλος παρέμενε κλεισμένος μέσα στα Στενά των Δαρδανελίων, αποφεύγοντας την ανοιχτή αναμέτρηση.









Στις 25 Οκτωβρίου 1912, κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, ο Ελληνικός Στόλος –υπό την ηγεσία του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη– κατέλαβε την Τένεδο και προέλαυνε προς τα ΔαρδανέλιαΟ οθωμανικός στόλος μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου δεν είχε εξέλθει των Δαρδανελίων, επιλέγοντας την ασφάλεια που προσέφεραν τα φυλάκια ένθεν κακείθεν των Στενών. Έπειτα από την κατάληψη της Τενέδου, ο Κουντουριώτης είχε προσπαθήσει να προκαλέσει τους Οθωμανούς επιτελείς προκειμένου να πραγματοποιήσουν έξοδο από τα Στενά. Στο τηλεγράφημά του έγραψε πως ο ελληνικός στόλος είχε καταλάβει την Τένεδο και ανέμενε τον αντίπαλο. Συμπληρώνοντας, ο Κουντουριώτης ειρωνευόμενος τόνισε πως ήταν πρόθυμος να παραχωρήσει γαιάνθρακα στον οθωμανικό στόλο σε περίπτωση που υπήρχε έλλειψη.Η πίεση στα Στενά οδήγησε λίγο αργότερα στη νικηφόρα Ναυμαχία της Έλλης στις 3 Δεκεμβρίου 1912