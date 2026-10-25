ΞΕΦΤΙΛΙΣΤΕ ΤΟΥΣ όπου τους βρείτε... «Η ΒΑΣΙΛΟΜΕΤΑΞΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ» έλεγαν οι πουλημένοι προδότες του ΚΚΕ για το 1940...

ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΑΙΟΣ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΚΡΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΙΧΑΜΕΝΑ ΚΟΥΜΟΥΝΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η Ο...





ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΑΙΟΣ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΚΡΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΙΧΑΜΕΝΑ ΚΟΥΜΟΥΝΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΤΑΝ ΣΤΙΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1940 ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ, ΕΛΕΓΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ...





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Μανιφέστο (7 Δεκεμβρίου 1940)









«Ο πόλεμος αυτός που προκλήθηκε από τη βασιλομεταξική σπείρα, που διατάχτηκε από τους εγγλέζους ιμπεριαλιστές, δεν μπορεί να έχει την παραμικρή σχέση με την υπεράσπιση της πατρίδος μας.



Ούτε είναι βέβαια «πόλεμος κατά του φασισμού», όπως δήλωσε κυνικά ο αρχιφασίστας Μεταξάς, ο δήμιος του λαού μας. Μα ούτε και πόλεμος για την απελευθέρωση των ελληνικών μειονοτήτων της Αλβανίας άπ' το ζυγό του ιταλικού φασισμού και της Αλβανικής αστοτσιφλικάδικης κλίκας, γι' αυτό ο πόλεμος αυτός δεν μπορεί νάχει καμμιά σχέση με την ελευθερία» (ένθ. άνωτ. σ. 509-510).



Αν δεν υπήρχαν τα έγγραφα, που προέρχονται αποκλειστικώς εκ κομμουνιστικών πηγών ουδείς θα επίστευε, ότι ήτο δυνατόν να γραφούν τέτοιαι προδοσίαι. Μανιφέστο (7 Δεκεμβρίου 1940)(ένθ. άνωτ. σ. 509-510).Αν δεν υπήρχαν τα έγγραφα, που προέρχονται αποκλειστικώς εκ κομμουνιστικών πηγών ουδείς θα επίστευε, ότι ήτο δυνατόν να γραφούν τέτοιαι προδοσίαι.





ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΛΕΓΑΝΕ ΑΥΤΑ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ; ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Η ΜΑΜΑ ΤΟΥΣ ΡΩΣΙΑ ΗΤΑΝ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΜΟΛΟΤΟΦ. ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΧΩΡΑ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ, ΑΥΤΟΙ ΚΑΘΟΝΤΟΥΣΑΝ ΗΣΥΧΑ. ΙΔΡΥΣΑΝ ΤΟ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ... ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ...





ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΑΝΕ ΑΥΡΙΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ... ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!



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