Τα Σόδομα αφανίστηκαν από αστεροειδή χειρότερο από ατομική βόμβα; Αυτό υποστηρίζει Αμερικανός ερευνητής... Οι ανασκαφές στον Ιορδάνη [videos]

Οι ανασκαφές στην Ιορδανία προσφέρουν πειστικές αποδείξεις για την αυθεντικότητα της βιβλικής αφήγησης για την καταστροφή των Σοδόμων, αλλά...





Αυτή η τοποθεσία που ανακαλύφθηκε στο Τελ ελ- Χαμάμ είναι τα βιβλικά Σόδομα;













Ο Μπέργκσμα έλαβε πληροφορίες για μερικές αξιόλογες ανακαλύψεις από τον Στίβεν Κόλινς, τον επικεφαλής αρχαιολόγο στο Τελ ελ- Χαμάμ.Μεταξύ αυτών των ανακαλύψεων ήταν κεραμικά θραύσματα επικαλυμμένα με τρινίτη, μια υαλώδη ουσία που σχηματίζεται όταν μια ατομική βόμβα εκρήγνυται σε έρημο, όπως εξήγησε ο Μπέργκσμα.



Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν ανθρώπινα λείψανα, με σκελετούς ανέπαφους από τη μέση της σπονδυλικής στήλης και πάνω, με σημάδια καψίματος. Αυτά τα ευρήματα παρέχουν ουσιαστικές αποδείξεις ότι μια τεράστια έκρηξη θερμότητας από τον ουρανό αποτέφρωσε τις δίδυμες πόλεις στην ιορδανική πλευρά του ποταμού.



Ο Στίβεν Κόλινς παρομοίασε την καταστροφή με την καταστροφή Tunguska του 1908, όταν ένας τεράστιος αστεροειδής εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τη Σιβηρία, προκαλώντας εκτεταμένη καταστροφή. Πρόσθεσε ότι η έκρηξη στα Σόδομα θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερη από την Tunguska, η οποία είχε 1.000 φορές περισσότερη ενέργεια από την ατομική βόμβα που κατέστρεψε τη Χιροσίμα».



Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτό το κατακλυσμικό γεγονός φαίνεται επίσης ότι παρήγαγε σημαντικές ποσότητες αλατιού, όπως σημειώνει ο Τζέιμς Κεντ, αναπληρωτής καθηγητής επιστημών της γης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια – μια λεπτομέρεια που μπορεί να θυμίζει σε κάποιους την ιστορία της συζύγου του Λοτ, η οποία μετατράπηκε σε στήλη άλατος μετά την καταστροφή των Σοδόμων.



Ενώ ο Κόλινς είναι σίγουρος για τα συμπεράσματά του, ορισμένοι αρχαιολόγοι τον κατηγόρησαν ότι εξήγαγε πρόωρα συμπεράσματα χωρίς επαρκή στοιχεία εκ του πεδίου.



Η ιστορία των Σοδόμων και της αδελφής της πόλης, των Γομόρρων, συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές ιστορίες της Βίβλου.



Αφηγείται τις διαπραγματεύσεις του Αβραάμ με τον Θεό για να γλιτώσει τα Σόδομα, ένα όνομα συνώνυμο της αμαρτίας, προκειμένου να προστατεύσει τους λίγους δίκαιους κατοίκους του.



Ωστόσο, η απάντηση του Θεού ήταν ακλόνητη:



«Και κατέστρεψε αυτές τις πόλεις και ολόκληρη την πεδιάδα, και όλους τους κατοίκους των πόλεων, και τη βλάστηση της γης », όπως καταγράφεται στο Βιβλίο της Γένεσης. Το επόμενο πρωί, ο Αβραάμ είδε τα επακόλουθα: «Και κοίταξε πάνω από το πρόσωπο των Σοδόμων και των Γόμορρων και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης της πεδιάδας, και είδε, και ιδού, ο καπνός της γης είχε σηκωθεί όπως ο καπνός από ένα φούρνο». Ο Στίβεν Κόλινς παρομοίασε την καταστροφή με την καταστροφή Tunguska του 1908, όταν ένας τεράστιος αστεροειδής εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τη Σιβηρία, προκαλώντας εκτεταμένη καταστροφή. Πρόσθεσε ότι η έκρηξη στα Σόδομα θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερη από την Tunguska, η οποία είχε 1.000 φορές περισσότερη ενέργεια από την ατομική βόμβα που κατέστρεψε τη Χιροσίμα».Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτό το κατακλυσμικό γεγονός φαίνεται επίσης ότι παρήγαγε σημαντικές ποσότητες αλατιού, όπως σημειώνει ο Τζέιμς Κεντ, αναπληρωτής καθηγητής επιστημών της γης στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια – μια λεπτομέρεια που μπορεί να θυμίζει σε κάποιους την ιστορία της συζύγου του Λοτ, η οποία μετατράπηκε σε στήλη άλατος μετά την καταστροφή των Σοδόμων.Ενώ ο Κόλινς είναι σίγουρος για τα συμπεράσματά του, ορισμένοι αρχαιολόγοι τον κατηγόρησαν ότι εξήγαγε πρόωρα συμπεράσματα χωρίς επαρκή στοιχεία εκ του πεδίου.Η ιστορία των Σοδόμων και της αδελφής της πόλης, των Γομόρρων, συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές ιστορίες της Βίβλου.Αφηγείται τις διαπραγματεύσεις του Αβραάμ με τον Θεό για να γλιτώσει τα Σόδομα, ένα όνομα συνώνυμο της αμαρτίας, προκειμένου να προστατεύσει τους λίγους δίκαιους κατοίκους του.Ωστόσο, η απάντηση του Θεού ήταν ακλόνητη:«Και κατέστρεψε αυτές τις πόλεις και ολόκληρη την πεδιάδα, και όλους τους κατοίκους των πόλεων, και τη βλάστηση της γης », όπως καταγράφεται στο Βιβλίο της Γένεσης. Το επόμενο πρωί, ο Αβραάμ είδε τα επακόλουθα: «Και κοίταξε πάνω από το πρόσωπο των Σοδόμων και των Γόμορρων και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης της πεδιάδας, και είδε, και ιδού, ο καπνός της γης είχε σηκωθεί όπως ο καπνός από ένα φούρνο».

Με πληροφορίες από Με πληροφορίες από The Jerusalem Post Πριν από περίπου 3.600 χρόνια, το Τελ Ελ -Χαμάμ άκμασε ως πόλη, ξεπερνώντας τόσο την Ιερουσαλήμ όσο και την Ιεριχώ σε μέγεθος και δύναμη. Ωστόσο, η ευημερία του εξαφανίστηκε απότομα. Η απουσία ενδείξεων πολιορκίας στα ερείπια υποδηλώνει ότι η πόλη και η γειτονική της περιοχή δεν δέχθηκε στρατιωτική επίθεση.Ο Μπέργκσμα έλαβε πληροφορίες για μερικές αξιόλογες ανακαλύψεις από τον Στίβεν Κόλινς, τον επικεφαλής αρχαιολόγο στο Τελ ελ- Χαμάμ.Μεταξύ αυτών των ανακαλύψεων ήταν κεραμικά θραύσματα επικαλυμμένα με τρινίτη, μια υαλώδη ουσία που σχηματίζεται όταν μια ατομική βόμβα εκρήγνυται σε έρημο, όπως εξήγησε ο Μπέργκσμα.Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν ανθρώπινα λείψανα, με σκελετούς ανέπαφους από τη μέση της σπονδυλικής στήλης και πάνω, με σημάδια καψίματος. Αυτά τα ευρήματα παρέχουν ουσιαστικές αποδείξεις ότι μια τεράστια έκρηξη θερμότητας από τον ουρανό αποτέφρωσε τις δίδυμες πόλεις στην ιορδανική πλευρά του ποταμού.

Οι ανασκαφές στην Ιορδανία προσφέρουν πειστικές αποδείξεις για την αυθεντικότητα της βιβλικής αφήγησης για την καταστροφή των Σοδόμων, αλλά από πρόσκρουση αστεροειδούς, λέει ο θεολόγος Δρ Τζον Μπέργκσμα.Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, o Δρ Τζον Μπέργκσμα, ένας εξέχων θεολόγος, υποστηρίζει ότι οι ανασκαφές που γίνονται στην Ιορδανία παρέχουν ουσιαστικές αποδείξεις ότι μια από τις πιο δραματικές και απίθανες αφηγήσεις της Βίβλου μπορεί πράγματι να είναι αληθινή.Ο Μπέργκσμα ισχυρίζεται ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ιορδανία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της βιβλικής πόλης των Σοδόμων. Προηγούμενη έρευνα είχε ήδη δείξει ότι η αρχαία πόλη Τελ ελ-Χαμάμ , που βρίσκεται στη νότια κοιλάδα του Ιορδάνη, είχε μια καταστροφική μοίρα – μια αποκάλυψη που ο Δρ Τζον Μπέργκσμα, καθηγητής θεολογίας στο Φραγκισκανικό Πανεπιστήμιο του Οχάιο, πιστεύει ότι ευθυγραμμίζεται με τη βιβλική αφήγηση.Σύμφωνα με το Βιβλίο της Γένεσης, ο Θεός εξαπέλυσε θειάφι και φωτιά στις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρρων ως απάντηση στις αμαρτίες των κατοίκων τους, με αποτέλεσμα την πλήρη εξάλειψή τους.Παρόμοια ίχνη καταστροφής αποκαλύφθηκαν στο Tελ Ελ- Χαμάμ, οδηγώντας τον Μπέργκσμα να επανεκτιμήσει την αξιοπιστία της βιβλικής αφήγησης.Επικαλέστηκε τα σημάδια υπερβολικής θερμότητας που εντοπίστηκαν σε σκελετούς και θραύσματα αγγείων που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι, κάτι που υποδηλώνει πιθανή πρόσκρουση από έναν αστεροειδή.