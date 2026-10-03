Δύο Ιρανοί κατηγορούνται για τρομοκρατικό σχέδιο κατά Εβραίων στο Μάντσεστερ – Αναζητούσαν υλικά για βόμβα

Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο σχέδιο επίθεσης ...



Φέρονται να αναζητούσαν υλικά για αυτοσχέδια βόμβα



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες επιχείρησαν να αποκτήσουν υλικά και εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.



Μεταξύ άλλων, φέρονται να προσπάθησαν να αποκτήσουν έγγραφο με τίτλο «βήματα για την κατασκευή βόμβας με χλώριο σε σκόνη και λάδι/υγρό φρένων αυτοκινήτου».



Οι κατηγορίες αναφέρουν επίσης ότι επιχείρησαν να αποκτήσουν «βιντεοσκοπημένο υλικό που περιείχε οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής ή συναρμολόγησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού».



Παράλληλα, φέρονται να αναζητούσαν «υγρά, εξαρτήματα και εξοπλισμό που απαιτούνται για την κατασκευή ή συναρμολόγηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού».



Έρευνες μέσω Διαδικτύου για πιθανούς στόχους



Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη ισχυρισμοί ότι οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για να εντοπίσουν και να ερευνήσουν πιθανούς στόχους επίθεσης.



Σύμφωνα με τις αρχές, φέρονται να είχαν συγκεντρώσει φωτογραφίες, σχέδια και χάρτες πιθανών στόχων, ενώ κατηγορούνται ότι πραγματοποίησαν και αναγνωριστικές κινήσεις σε τοποθεσίες που ενδέχεται να αποτελούσαν στόχους.



Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται επίσης να επικοινωνούσαν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών με άλλα πρόσωπα, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.



Εξετάζεται σύνδεση με τρίτο πρόσωπο που ενδέχεται να βρίσκεται στο Ιράν



Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανακοίνωσε ακόμη ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να βρίσκονταν σε επικοινωνία για το φερόμενο σχέδιο με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, το οποίο ενδέχεται να βρίσκεται στο Ιράν.



Στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε κατοικίες στο Λίβερπουλ και στο Σάλφορντ.



«Εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες»



Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος Βίκι Έβανς, ανώτερη εθνική συντονίστρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ανέφερε:



«Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες και ισχυρισμούς.



Η έρευνα αυτή οδήγησε στην αποτροπή αυτού που πιστεύουμε ότι ήταν ένα σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στο Μάντσεστερ.



Θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν πιστεύουμε πως υπάρχει οποιαδήποτε συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό σε σχέση με αυτή την υπόθεση, αλλά, όπως πάντα, ζητούμε από τους πολίτες να παραμένουν σε επαγρύπνηση και να επικοινωνούν με την αστυνομία εάν έχουν οποιαδήποτε ανησυχία».



Το Σάββατο ενώπιον του δικαστηρίου



Οι Σαλεχί και Αχμαντιάν κατηγορούνται ότι σκόπευαν να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες ή να βοηθήσουν άλλο πρόσωπο να τις πραγματοποιήσει έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.



Οι δύο άνδρες παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστούν το Σάββατο ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ.

Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο σχέδιο επίθεσης εναντίον μελών της εβραϊκής κοινότητας στο Μάντσεστερ.Οι Σαλάμ Αχμαντιάν, 36 ετών, και Ραχμάν Σαλεχί, 34 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής στο Μάντσεστερ στις 20 Σεπτεμβρίου.Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι σχεδίαζαν να βάλουν στο στόχαστρο την εβραϊκή κοινότητα της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ.Οι ενέργειες που εξετάζονται από τις αρχές φέρονται να πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεγάλη εβραϊκή γιορτή του Γιομ Κιπούρ.