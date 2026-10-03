Καβάλα: Έκρυβαν κιλά κάνναβης σε αυλή σχολείου και σε άλσος – Χειροπέδες σε τρία άτομα

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών προχώρησαν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξ...

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών προχώρησαν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν επιμελώς κρυμμένες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης σε άλσος, όπου βρέθηκε βαλίτσα με 5 κιλά της ουσίας, καθώς και στο προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή της Καβάλας, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον νάιλον συσκευασίες.Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν τα συγκεκριμένα σημεία ως «καβάτζες» για την απόκρυψη και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή.Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης και των ερευνών που ακολούθησαν (συμπεριλαμβανομένης έρευνας σε οικία), κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάνναβης, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και τρία κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, ένας εκ των συλληφθέντων προέβαλε σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του.