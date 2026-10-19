Thunder: Το αμερικανικό drone που ενδιαφέρει την Αεροπορία Στρατού – Συνεργασία με Apache και BlackHawk

Στο ενδιαφέρον της Αεροπορίας Στρατού έχει μπει το Thunder, το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σχεδιάζεται για να επιχειρεί μαζ...











Τι θα μπορούσε να προσφέρει στα Apache



Για τα Apache, το πιθανό όφελος αφορά κυρίως την αναγνώριση και την πρόσθετη ισχύ πυρός. Ένα συνοδευτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος θα μπορούσε, εφόσον διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και διασύνδεση, να προσφέρει εικόνα από σημεία που το ίδιο το επιθετικό ελικόπτερο δεν παρακολουθεί εκείνη τη στιγμή.



Η έγκαιρη πληροφορία επιτρέπει καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης και δίνει στο πλήρωμα χρόνο να προσαρμόσει την ενέργειά του. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στον συντονισμό με άλλες δυνάμεις και στην αποφυγή μιας απόφασης που βασίζεται σε ελλιπή ή παλαιότερη εικόνα.



Παράλληλα, η μεταφορά οπλισμού από μια ξεχωριστή μη επανδρωμένη πλατφόρμα θα μπορούσε να αυξήσει τα διαθέσιμα μέσα του σχηματισμού. Για να προκύψει πραγματικό όφελος, χρειάζεται αποτελεσματικός συντονισμός από την αναγνώριση και τη διαβίβαση της πληροφορίας έως την ανάθεση και την εκτέλεση κάθε εργασίας.



Η Anduril προβλέπει εσωτερικούς χώρους για εναλλάξιμα φορτία, μεταξύ των οποίων πυρομαχικά ακριβείας, ρουκέτες, μικρότερα εκτοξευόμενα drones και μέσα αντιμετώπισης UAV. Στους προτεινόμενους ρόλους περιλαμβάνονται επίσης η αναγνώριση, η θαλάσσια περιπολία και η μεταφορά φορτίων. Πρόκειται για δυνατότητες που εντάσσονται στον σχεδιασμό του προγράμματος και πρέπει να επιβεβαιωθούν κατά την ανάπτυξή του.



Για τα ελληνικά πληρώματα, η χρησιμότητα θα κρινόταν σε συγκεκριμένες αποστολές. Πόσο καλύτερη εικόνα θα λάμβαναν, πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την πληροφορία και ποια πρόσθετη υποστήριξη θα είχαν στη διάθεσή τους. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ Για τα Apache, το πιθανό όφελος αφορά κυρίως την αναγνώριση και την πρόσθετη ισχύ πυρός. Ένα συνοδευτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος θα μπορούσε, εφόσον διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και διασύνδεση, να προσφέρει εικόνα από σημεία που το ίδιο το επιθετικό ελικόπτερο δεν παρακολουθεί εκείνη τη στιγμή.Η έγκαιρη πληροφορία επιτρέπει καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης και δίνει στο πλήρωμα χρόνο να προσαρμόσει την ενέργειά του. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στον συντονισμό με άλλες δυνάμεις και στην αποφυγή μιας απόφασης που βασίζεται σε ελλιπή ή παλαιότερη εικόνα.Παράλληλα, η μεταφορά οπλισμού από μια ξεχωριστή μη επανδρωμένη πλατφόρμα θα μπορούσε να αυξήσει τα διαθέσιμα μέσα του σχηματισμού. Για να προκύψει πραγματικό όφελος, χρειάζεται αποτελεσματικός συντονισμός από την αναγνώριση και τη διαβίβαση της πληροφορίας έως την ανάθεση και την εκτέλεση κάθε εργασίας.Η Anduril προβλέπει εσωτερικούς χώρους για εναλλάξιμα φορτία, μεταξύ των οποίων πυρομαχικά ακριβείας, ρουκέτες, μικρότερα εκτοξευόμενα drones και μέσα αντιμετώπισης UAV. Στους προτεινόμενους ρόλους περιλαμβάνονται επίσης η αναγνώριση, η θαλάσσια περιπολία και η μεταφορά φορτίων. Πρόκειται για δυνατότητες που εντάσσονται στον σχεδιασμό του προγράμματος και πρέπει να επιβεβαιωθούν κατά την ανάπτυξή του.Για τα ελληνικά πληρώματα, η χρησιμότητα θα κρινόταν σε συγκεκριμένες αποστολές. Πόσο καλύτερη εικόνα θα λάμβαναν, πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την πληροφορία και ποια πρόσθετη υποστήριξη θα είχαν στη διάθεσή τους.

Στο ενδιαφέρον της Αεροπορίας Στρατού έχει μπει το Thunder, το αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σχεδιάζεται για να επιχειρεί μαζί με επανδρωμένα ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr, η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ήδη παρουσιάσει το σύστημα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.Το ελληνικό ενδιαφέρον αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας του τόσο με τα επιθετικά Apache AH-64D όσο και με τα νέα UH-60M Black Hawk. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς ρόλους, με κοινό ζητούμενο την καλύτερη υποστήριξη των πληρωμάτων και τη διεύρυνση των επιλογών τους κατά την εκτέλεση μιας αποστολής.Οι επαφές αναμένεται να έχουν συνέχεια, καθώς στελέχη του ΓΕΣ αναμένεται να ενημερωθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Thunder, τις δυνατότητές του και την προοπτική συνεργασίας του τόσο με τα ελικόπτερα Apache όσο και με τα BlackHawk. Η ενημέρωση θα αφορά την ανάπτυξη του αεροσκάφους, τον εξοπλισμό του και τις προϋποθέσεις ενδεχόμενης αξιοποίησής του από την ελληνική πλευρά.Η παρουσίαση στο Επιτελείο και το ενδιαφέρον της Αεροπορίας Στρατού δεν συνιστούν απόφαση προμήθειας. Δείχνουν, ωστόσο, ότι η συνεργασία επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών βρίσκεται πλέον μέσα στη συζήτηση για τις μελλοντικές δυνατότητες των ελληνικών ελικοπτέρων.Η ιδέα πίσω από το Thunder είναι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να αναλαμβάνει εργασίες που βοηθούν το πλήρωμα του ελικοπτέρου να βλέπει περισσότερα, να αποφασίζει εγκαίρως και να διαθέτει πρόσθετα μέσα υποστήριξης.Σε ένα ενδεικτικό επιχειρησιακό σενάριο, το drone θα μπορούσε να συλλέγει εικόνα από μια περιοχή ενδιαφέροντος και να τη μεταφέρει στον σχηματισμό. Τα πληρώματα θα είχαν έτσι περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση που πρόκειται να συναντήσουν, πριν πλησιάσουν τα ίδια. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του μπορεί να αναλαμβάνει και αποστολές κρούσης αλλά και συνεργασία με μικρότερα FPVΗ Anduril παρουσιάζει το Thunder ως μεγάλο αυτόνομο επιθετικό αεροσκάφος με στροφεία της κατηγορίας Group 5. Σχεδιάζεται για να επιχειρεί μαζί με επανδρωμένα αεροσκάφη, σε αυτόνομους σχηματισμούς ή ανεξάρτητα. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην ανταλλαγή δεδομένων και στην ικανότητά του να εκτελεί εργασίες σύμφωνα με την πρόθεση του χειριστή.Για την Αεροπορία Στρατού, το ενδιαφέρον μιας τέτοιας προσέγγισης βρίσκεται στην κατανομή των αποστολών. Το επανδρωμένο ελικόπτερο και το μη επανδρωμένο μέσο θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν συμπληρωματικές εργασίες, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες στον επικεφαλής του σχηματισμού.