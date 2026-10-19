Εμετική πρόκληση από τον γιο του Ντενκτάς: «Θα υψώσουμε τη σημαία του ψευδοκράτους και στον νότο της Κύπρου»

Προκαλεί ο Σερντάρ Ντενκτάς, γιος του ιδρυτή του ψευδοκράτους Ραούφ Ντενκτάς, με τραγούδι που κάνει αναφορά στην ανάρτηση της σημαίας του...

“Kuzey Kıbrıs bayrağını Güney Kıbrıs’a da asacağız…” 📍KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu TAM Parti lideri Serdar Denktaş elinde gitarı ile “Kuzey Kıbrıs bayrağını güneye de asacağız” dedi… https://t.co/fPUSlipr8I — Dr. Sefa Karahasan (@sefakarahasan) October 17, 2026





Προκαλεί ο Σερντάρ Ντενκτάς, γιος του ιδρυτή του ψευδοκράτους Ραούφ Ντενκτάς, με τραγούδι που κάνει αναφορά στην ανάρτηση της σημαίας του ψευδοκράτους στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.Συγκεκριμένα, ο Σερντάρ Ντενκτάς, τραγούδησε στίχους με το μήνυμα «Θα κρεμάσουμε τη σημαία της Βόρειας Κύπρου και στον νότο», σε μια αναφορά που μπορεί να ερμηνευθεί ως προτροπή για επέκταση της παρουσίας του ψευδοκράτους στις ελεύθερες περιοχές.