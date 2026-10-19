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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Εμετική πρόκληση από τον γιο του Ντενκτάς: «Θα υψώσουμε τη σημαία του ψευδοκράτους και στον νότο της Κύπρου»

Οκτωβρίου 19, 2026

  Προκαλεί ο Σερντάρ Ντενκτάς, γιος του ιδρυτή του ψευδοκράτους Ραούφ Ντενκτάς, με τραγούδι που κάνει αναφορά στην ανάρτηση της σημαίας του...

 



Προκαλεί ο Σερντάρ Ντενκτάς, γιος του ιδρυτή του ψευδοκράτους Ραούφ Ντενκτάς, με τραγούδι που κάνει αναφορά στην ανάρτηση της σημαίας του ψευδοκράτους στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, ο Σερντάρ Ντενκτάς, τραγούδησε στίχους με το μήνυμα «Θα κρεμάσουμε τη σημαία της Βόρειας Κύπρου και στον νότο», σε μια αναφορά που μπορεί να ερμηνευθεί ως προτροπή για επέκταση της παρουσίας του ψευδοκράτους στις ελεύθερες περιοχές.



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