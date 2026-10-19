Κάποιοι ζηλεύουν την Γαλλία; Συνδικάτα και Οργανώσεις ελεγχόμενες από την Αριστερά ανακοίνωσαν δήθεν πανεκπαιδευτικό συλλατήριο στην Αθήνα!

Μακάρι να διαψευτούμε, αλλά στην αναμπουμούλα ο λύκος χαίρεται είτε είναι κόκκινος είτε γκρίζος Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εκπαιδευτικο...



Απεργία στα σχολεία: Τι ισχύει για μαθήματα και απουσίες στις 21 Οκτωβρίου



Αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων αναμένεται να υπάρξουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινώσει οι εκπαιδευτικοί αλλά και του μαθητικού συλλαλητηρίου. Σε κάθε περίπτωση το πώς θα διεξαχθούν τα μαθήματα και στις δύο βαθμίδες θα καθορισθεί ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία και τις στάσεις εργασίας.



Τώρα, αν στις επόμενες ώρες το πλαίσιο της συγκεκριμένης διαμαρτυρίας ενισχυθεί όπως γίνεται συνήθως και από άλλες οργανώσεις και συλλογικότητες, τότε πάμε για άλλα...

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εκπαιδευτικοί την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας ανακοίνωσε απεργία την Τετάρτη από κάθε είδους εκπαιδευτικού και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σάμο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στις μεγάλες κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν μαθητές και φοιτητές, ζητώντας την αναβάθμιση της παιδείας και την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.Στη Σάμο, απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην πλατεία Πυθαγόρα, στο Βαθύ, με τους διοργανωτές να καλούν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σε κοινή κινητοποίηση.Το κάλεσμα στα Προπύλαια είναι για τις 12:00 ενώ στη Θεσσαλονίκη για τις 11:30.Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα στήριξης για τη στέγαση και δωρεάν μετακίνηση προς και από τις σχολικές μονάδες.