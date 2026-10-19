Ερέτρια: Μεθυσμένη γυναίκα επιτέθηκε σε περαστικούς και αστυνομικούς όταν την εμπόδισαν να οδηγήσει

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στο κέντρο της Ερέτριας, όταν μια 60χρονη γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να οδηγήσε...

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στο κέντρο της Ερέτριας, όταν μια 60χρονη γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να οδηγήσει το όχημά της ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00, σε κοντινή απόσταση από το Δημαρχείο της Ερέτριας και το ΚΑΠΗ.Περαστικοί αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει τόσο για την ίδια όσο και για τους υπόλοιπους οδηγούς και επιχείρησαν να την αποτρέψουν από το να οδηγήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η γυναίκα αντέδρασε επιθετικά, χτυπώντας τους με χαστούκια και κλωτσιές.Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα. Η 60χρονη, αλλοδαπή σύμφωνα με το eviaonline, φέρεται να συνέχισε την επιθετική συμπεριφορά και απέναντί τους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να την ακινητοποιήσουν και να της περάσουν χειροπέδες.Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας, όπου παρέμεινε μέχρι να ξεμεθύσει. Ακολούθως, αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.