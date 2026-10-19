Η Τουρκία ανακοίνωσε 229% αύξηση του προϋπολογισμού για την αγορά όπλων... «Υπερεξοπλίζεται η Ελλάδα» λένε τα τουρκικά ΜΜΕ

Η Άγκυρα θα αγοράζει ντίζελ από τη Ρωσία, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, ακολουθώντας τα βήματα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ...



229% αύξηση του προϋπολογισμού της Τουρκίας για αγορά όπλων



Η Τουρκία ανακοίνωσε επίσημα ότι αυξάνει τον προϋπολογισμό για την αγορά όπλων. Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Τουρκίας φτάνει τα 40 δισ. ευρώ



Ο Τζεβντέτ Γιλμάζ, αντιπρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε: «Στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι πιστώσεις για την προμήθεια όπλων, πυρομαχικών, οπλικών συστημάτων και άλλων αμυντικών μέσων, που αποτελούν σημαντικό μέρος των αμυντικών δαπανών, αυξήθηκαν κατά 229%.



Μαζί με τις υπόλοιπες αμυντικές δαπάνες, προβλέπουμε συνολικές πιστώσεις ύψους 2,206 τρισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών για την άμυνα (40 δισ. ευρώ), ενώ για τις δαπάνες εσωτερικής ασφάλειας προβλέπεται ποσό ύψους 1,248 τρισ. τουρκικών λιρών (22,6 δισ. δολάρια)».

Η Άγκυρα θα αγοράζει ντίζελ από τη Ρωσία, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, ακολουθώντας τα βήματα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και σπάζοντας τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι η συμφωνία εφοδιασμού με ντίζελ μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας είναι σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της Τουρκίας. Η Άγκυρα βασίζεται στη Ρωσία για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών της αναγκών, καθώς και στο Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες. Παράλληλα, επιδιώκει τη διαφοροποίηση των πηγών της μέσω συμφωνιών με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους.Τουρκικά ΜΜΕ παρατηρούν πως η Ελλάδα εξοπλίζεται με υπερσύγχρονα και ισχυρά όπλα.Η εφημερίδα Hurriyet αναφέρει: «Η Ελλάδα, η οποία προμηθεύεται όπλα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ισραήλ, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, έχει πλέον βάλει στο μάτι τα γερμανικά υποβρύχια. Η Αθήνα, η οποία έχει διαθέσει προϋπολογισμό 30 δισ. ευρώ για την άμυνα τα επόμενα δέκα χρόνια, αύξησε πρόσφατα τις αμυντικές της δαπάνες. Έχοντας αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 από τις ΗΠΑ, μαχητικά αεροσκάφη Rafale και φρεγάτες από τη Γαλλία, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με την Ουάσιγκτον πριν από δύο εβδομάδες για την αγορά νέων πυρομαχικών και τον Αύγουστο συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με το Ισραήλ για την απόκτηση του συστήματος αεράμυνας 'Ασπίδα του Αχιλλέα'. Η Αθήνα στοχεύει επίσης να αυξήσει την ικανότητα του ναυτικού της με νέα υποβρύχια».