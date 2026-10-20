Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών μέσω Telegram και πληρωμή με crypto – Προσέγγιζαν μέχρι και ανήλικους

Στις συλλήψεις τριών ατόμων, ηλικίας 18, 25 και 30 ετών, προχώρησαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη, για διακίνηση ναρκωτικών μέσω της εφαρμογ...

Στις συλλήψεις τριών ατόμων, ηλικίας 18, 25 και 30 ετών, προχώρησαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη, για διακίνηση ναρκωτικών μέσω της εφαρμογής Telegram, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης και 120 γραμμάρια κοκαΐνης.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών προσέγγιζαν νέους, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών επικοινωνίας όπως το Telegram. Οι συλλήψεις έγιναν από το ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη.Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη του κυκλώματος είχε κατανείμει περιοχές δράσης, εξυπηρετούσε άμεσα όσους ζητούσαν παράδοση και χρησιμοποιούσε συνωμοτικές μεθόδους απόκρυψης, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για να αποφεύγει την παρακολούθηση.Η επιχείρηση βασίστηκε σε ειδική ανάλυση του προφίλ των εμπλεκομένων, έπειτα από την οποία συνελήφθη πρώτα ο 18χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης.Στη συνέχεια, στελέχη των Ομάδων ΔΕΟΣ «έστησαν παγίδα» και παρουσιαζόμενοι ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές εντόπισαν και συνέλαβαν ακόμη δύο ημεδαπά μέλη του κυκλώματος, ηλικίας 25 και 30 ετών.Κατασχέθηκαν συνολικά 120 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων, όπου εντοπίστηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ άλλων ζυγαριά ακριβείας και συσκευή πληρωμής με κρυπτονομίσματα.