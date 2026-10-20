Ανέλαβε ο Στρατός στο Χαϊδάρι: Παλιά κι οξειδωμένη χειροβομβίδα το αντικείμενο που εντοπίστηκε σε πάρκο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (20/10) στο Χαϊδάρι, μετά τον εντοπισμό μιας παλιάς και οξειδωμένης χειροβομβίδας σε πάρκο της περιο...











Σε εξέλιξη η επιχείρηση για την απομάκρυνσή της



Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Στρατός, στελέχη του οποίου αναμένεται να μεταβούν στο σημείο για να παραλάβουν και να απομακρύνουν τη χειροβομβίδα.



Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Αστυνομία έχει αποκλείσει προληπτικά την περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Στρατός, στελέχη του οποίου αναμένεται να μεταβούν στο σημείο για να παραλάβουν και να απομακρύνουν τη χειροβομβίδα.Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Αστυνομία έχει αποκλείσει προληπτικά την περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (20/10) στο Χαϊδάρι, μετά τον εντοπισμό μιας παλιάς και οξειδωμένης χειροβομβίδας σε πάρκο της περιοχής.Το πυρομαχικό εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 10:00 από συνεργείο καθαρισμού του δήμου, στη συμβολή των οδών Περραιβού και Ιεράς Οδού, με τους εργαζομένους να ενημερώνουν αμέσως τις αστυνομικές αρχές.Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. Οι πυροτεχνουργοί έλεγξαν το αντικείμενο και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για παλιά χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία έχει υποστεί οξείδωση.