Συνελήφθη 40χρονος ακροαριστερός για τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ, ήταν σε λίστα επικίνδυνων προσώπων

Η υποδιεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ και ένας ύποπτος συνελήφθη σήμ...



Ο συλληφθείς, ένας άνδρας 40 ετών, είναι γνωστός για την συμμετοχή του στο ακροαριστερό κίνημα και για βιαιοπραγίες επί προσώπου - φορέα εξουσίας και είναι καταχωρημένος στην κατηγορία S (άτομο που μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια του κράτους), σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Ο 40χρονος είναι «ύποπτος στο γεγονός της πυρκαγιάς» στο δημαρχείο του 19ου αιώνα κατά την διάρκεια των βίαιων επεισοδίων στο περιθώριο των κινητοποιήσεων του Σαββάτου για το κόστος διαβίωσης και συνελήφθη στην Λιμόζ, διευκρίνισε η εισαγγελία.









Η υποδιεύθυνση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ και ένας ύποπτος συνελήφθη σήμερα, έγινε γνωστό στο AFP από πηγή της έρευνας.Το εσωτερικό του παλαιού τμήματος του δημαρχείου, που εγκαινιάσθηκε το 1883, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ανακοίνωσαν οι αρχές. Η στέγη και το καμπαναριό κατέρρευσαν και μόνο το σύγχρονο τμήμα του κτιρίου διασώθηκε από τους πυροσβέστες.