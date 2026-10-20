Τραμπ σε Νετανιάχου: «Θα πετύχεις ηχηρή νίκη στις εκλογές – Σε θέλω στο πλευρό μου Μπίμπι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο σύμμαχός του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα επιτύχει μια «ηχηρή» ε...

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο σύμμαχός του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα επιτύχει μια «ηχηρή» εκλογική νίκη στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου.Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ένα βίντεο από την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.«Νομίζω ότι θα πετύχεις ηχηρή νίκη, πραγματικά. Οπότε, δες: εσύ είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι» είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το βίντεο στο οποίο ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει βάλει το τηλέφωνό του σε ανοιχτή ακρόαση.Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «μακράν ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ και που θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».