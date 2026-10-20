Τραμπ σε Νετανιάχου: «Θα πετύχεις ηχηρή νίκη στις εκλογές – Σε θέλω στο πλευρό μου Μπίμπι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο σύμμαχός του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα επιτύχει μια «ηχηρή» ε...
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο σύμμαχός του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα επιτύχει μια «ηχηρή» εκλογική νίκη στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ένα βίντεο από την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.
«Νομίζω ότι θα πετύχεις ηχηρή νίκη, πραγματικά. Οπότε, δες: εσύ είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι» είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με το βίντεο στο οποίο ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει βάλει το τηλέφωνό του σε ανοιχτή ακρόαση.
Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είναι «μακράν ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ και που θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».
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