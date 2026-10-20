«Με φάγανε τα σκυλιά»! Το τέλος του θρυλικού λήσταρχου Μπαμπάνη που ανήκε στη συμμορία του Γιαγκούλα. Ο «γάτος των αποδράσεων» που «εσφάγη σαν κοκορόπουλο»









Ο χειμώνας του 1929 ήταν φοβερός. Στις αρχές Φεβρουαρίου το χιόνι στην περιοχή της Ιστιαίας είχε φτάσει σε ύψος πέντε μέτρων, στην Εύβοια μαίνονταν οι χιονοθύελλες, στη Θεσσαλονίκη πάγωσε ο Θερμαϊκός κόλπος και τέσσερις γυναίκες που επέστρεφαν από τον Βόλο στο χωριό Σκλίβενο πέθαναν από το κρύο.Στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας οι συγκοινωνίες είχαν διακοπεί, τα κοπάδια είχαν αποδεκατιστεί από την έλλειψη τροφής και οι άνθρωποι πεινούσαν και ξεπάγιαζαν από το κρύο. Την ίδια εποχή, οι κάτοικοι των περισσότερων χωριών της Ελλάδας που βρισκόταν σε δεινή οικονομική θέση, υπέφεραν κάτω από τη δυσβάστακτη φορολογία που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Βενιζέλου. Τον Ιανουάριο του 1929 στην περιφέρεια των Γρεβενών, υπήρχαν εκατοντάδες εντάλματα «προς εκτέλεσιν» που έφταναν στους αστυνομικούς σταθμούς. Πολλοί κάτοικοι κυρίως της υπαίθρου συλλαμβάνονταν και προσωποκρατούνταν για τη μη καταβολή φόρων προς το δημόσιο.Πολλοί για να αποφύγουν τη σύλληψη αναγκάζονταν να πουλήσουν όσο όσο χρυσαφικά και τιμαλφή και αρκετοί δήλωναν πως αν εξακολουθούσε η ίδια κατάσταση και δεν λαμβάνονταν υπόψη τα διάφορα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας που ετοιμάζονταν να πραγματοποιηθούν, θα έβγαιναν στο βουνό και «ό,τι ήθελε προκύψει». Μέσα σε αυτό το κλίμα ο λήσταρχος Λεωνίδας Μπαμπάνης και η συμμορία του συνέχιζαν αδιάκοπα τη ληστρική τους δράση. Η πληροφορία ότι στις αρχές του 1930 ο λήσταρχος είχε καταφύγει βαριά τραυματισμένος με τους συντρόφους του Γιώργο Τράντο και Τάκη Φορτούνα στη δασώδη περιοχή του Κοκκινόλογγου, στα όρια της περιφέρειας Ελασσόνας – Καλαμπάκας, κοντά στο χωριό Βαρδικούσα, ξεσήκωσε τα αποσπάσματα Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Σερβίων και Ελασσόνας που υπό τις διαταγές του ανθυπομοίραρχου Φλέγκα έσπευσαν να αποκλείσουν όλους τους δρόμους που οδηγούσαν στην περιοχή. Ο λήσταρχος Μπαμπάνης ανήκε στη συμμορία του Γιαγκούλα.Ήταν θρύλος στην περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα του μεσοπολέμου. Είχε απαγάγει, είχε ληστέψει, είχε σκοτώσει, είχε ξεφτιλίσει ολόκληρα αποσπάσματα της Χωροφυλακής που στάλθηκαν να τον εξοντώσουν. Εκτός από τις ληστείες και τους φόνους που διέπραξε, υπήρξε «μάνα» στην τακτική των αντιπερισπασμών. Θεωρούνταν «γάτος» στις αποδράσεις, αλλά και για την ικανότητα του να ξεφεύγει πηδώντας από μεγάλο ύψος. Σε κάθε θορυβώδη αιχμαλωσία εμφανιζόταν και αιχμαλώτιζε όποιον έβρισκε μπροστά του για να αποσπάσει την προσοχή των καταδιωκτικών δυνάμεων και να διασπείρει ανάμεσά τους τη σύγχυση και τον πανικό.Κυρίως ενδιαφερόταν για την τιμωρία όσων πήραν μέρος στον θάνατο του συντρόφου του Γιαγκούλα, του αδερφού και του ξαδέρφου του Κώστα Τσαμήτα. Ο Μπαμπάνης όμως, λειτουργούσε σαν «μεθυσμένος» χωρίς να παίρνει αναγκαία μέτρα προφύλαξης. Η δολοφονία και ο αποκεφαλισμός του Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο Λεωνίδας Μπαμπάνης σκοτώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1930. Ήταν ένα άδοξος θάνατος. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1932, η εφημερίδα Ελευθέρα Γνώμη έγραφε «ο τρομερός λήσταρχος Λεωνίδας Μπαμπάνης εσφάγη σαν κοκορόπουλο από μερικούς ειρηνικούς χωρικούς Βαρδιουσιώτες, διότι τον συνέλαβον επ’ αυτοφώρω εις ανοίκειον στάσιν με την κόρη ενός πτωχού χωρικού που τον υπέθαλπε και τον φιλοξενούσε». Τα πράγματα μπορεί να έγιναν κάπως έτσι αλλά η «επίσημη εκδοχή» ήθελε τους αξιωματικούς και τους άνδρες των καταδιωκτικών αποσπασμάτων να καλύπτονται από την αίγλη ενός ηρωισμού που χρειάζονταν....Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/quot-me-fagane-ta-skylia-quot-to-telos-toy-thrylikoy-listarchoy-leonida-mpampani-poy-anike-sti-symmoria-toy-giagkoyla-o-quot-gatos-ton-apodraseon-quot-poy-quot-esfagi-san-kokoropoylo-quot/