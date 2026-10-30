Πολεμική Αεροπορία: Κληρώθηκαν οι μαθητές και μαθήτριες που θα πετάξουν με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, η Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε την κλήρωση των μαθητών και μαθητριών που θα πετάξουν με εκπαιδευτικό αε...



γ. Βεβαίωση οικείου Λυκείου όπου θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου Μαθητή και η Τάξη.



Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 08:00 να βρίσκονται στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής, για την εκτέλεση των πτήσεων.



Τονίζεται ότι ην Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, κατά τις υγειονομικές εξετάσεις στο ΚΑΙ επιτρέπεται ως συνοδός μόνο ένας γονέας ανά μαθητή – μαθήτρια. Στην εκδήλωση, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, θα συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες που θα περατώσουν με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στο ΚΑΙ.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, η Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε την κλήρωση των μαθητών και μαθητριών που θα πετάξουν με εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam P2002-JF, στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).Οι μαθητές και μαθήτριες που κληρώθηκαν θα ενημερωθούν από την Πολεμική Αεροπορία, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πτήσεις.Οι ανωτέρω μαθητές θα πρέπει να παρουσιαστούν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 κι ώρα 08:00 στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) (Π. Κανελλοπούλου 3, εντός Στρατοπέδου 251ΓΝΑ) έχοντας μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:α. Το Δελτίο Ταυτότητας και το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας.β. Την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής, θεωρημένη από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr).Για ανήλικους μαθητές απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων, με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής – Γονικής Συναίνεσης από τον κάθε γονέα χωριστά.