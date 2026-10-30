Στη Λευκάδα συνελήφθη ο κατά συρροήν εμπρηστής αξιωματικός του Π.Ν. - Έκαψε σπίτι και τα Ι.Χ. τριών πρώην του σε Γλυφάδα και Ν.Ηράκλειο!

Πάρτε τον "κάπου" και στείλτε τον στην τουρκία να τα κάνει όλα παρανάλωμα! Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο αξιωματικός του Πολε...





Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος έκαψε τις περιουσίες των πρώην συντρόφων του και το έσκασε για να αποφύγει τη σύλληψη.Τελικά, ο 46χρονος αρχικελευστής εντοπίστηκε στη Λευκάδα, όπου οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες κι αναμένεται να παραδοθεί στην Ναυτονομία.Τρεις εμπρησμοί σε δύο ώρεςΟ 46χρονος εμπρηστής αρχικά στις 02:10 τα ξημερώματα της Παρασκευής, εισέβαλε σε πολυκατοικία επί της οδού Βυζαντίου στη Γλυφάδα όπου έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του.Ακολούθησε στις 02:35 ο εμπρησμός στο ΙΧ αυτοκίνητο μιας 55χρονης, επίσης πρώην συντρόφου του, αλλά και του νυν φίλου της, στην οδό Νυμφών στη Γλυφάδα.Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 04:38 ο δράστης μετέβη στο Νέο Ηράκλειο όπου έκαψε και τρίτο αυτοκίνητο έτερης πρώην συντρόφου του, επί της οδού Κρήτης.Ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχαν καταγραφεί υποθέσεις που αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.